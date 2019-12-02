Dünya Engelliler Günü'nde engelli çocuklara sürpriz hediyeler

02.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:26

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında oynayacağı Keçiörengücü mücadelesini izlemeye gelecek engelli çocuklar için sürpriz bir program hazırladı.



Sarı kırmızılı kulüp ile birlikte Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Battalgazi Belediyesi ve Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün de destek sunduğu program çerçevesinde stada gelecek minik taraftarlara sürpriz hediyelerin verileceği belirtildi.



Müsabaka esnasında minik taraftarların bulunduğu tribüne hediyelerin atılmasıyla stadın farklı bir ambiyansa büründürülmesinin amaçlandığı Engelliler Günü programı için Yeni Malatyaspor ile Keçiörengücü arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçına yüzün üzerinde çocuğun davet edildiği açıklandı. - MALATYA

Kaynak: İHA