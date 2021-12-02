Dünya Engelliler Günü'nde dostluk kazandı

İZMİR (Bültenler) - Başkan İduğ ve meclis üyelerinin gözlerini siyah bantla kapatarak sahaya çıktığı maçta, görme engellilerin müsabakalarında kullanılan, içinde ses çıkartan özel bir aparatın yer aldığı futbol topu kullanıldı.

Bornova Belediyesi engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla dostluk maçı düzenledi. Büyükpark'taki halı sahada gerçekleştirilen maçta, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve meclis üyelerinden oluşan futbol takımı ve "Sesi Görenler Futbol Ligi"nde şampiyon olan İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü karşılaştı. Maç 3-3 eşitlilikle sona erdi. Maçın ardından düzenlenen kokteylde Başkan İduğ ve meclis üyeleri, İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü sporcuları ve yöneticileriyle sohbet etti. Düzenlenen dostluk maçı sayesinde görme engelli sporcularla empati kurma imkanına sahip olduklarını söyleyen Başkan İduğ, "Gözlerimize taktığımız bantlarla maç boyunca görmeden, yalnızca topun sesini ve çevredekilerin yönlendirmelerini duyarak engelli bireylerin hayatlarını kısa süreliğine de olsa deneyimledik. Görme engelli bireylerin karşılaştıkları zorlukları anlayabilmek için o yaşantının içine girmek gerekiyor. Ne kadar anlarsak, o kadar yardımcı olabiliriz" diye konuştu.

Başkan İduğ: "Dostluğa engel yok"

Engelleri aşmak için öncelikle empati yapmak gerektiğini dile getiren Başkan İduğ, "Biz 83 milyon olarak hep birlikte yaşıyoruz. Gözlerimizi bantlarla kapattık ve maç boyunca görme engellilerin yaşadıklarını deneyimledik. Yaşadıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak, hayatlarını kolaylaştırmak, tüm engelli olmayan bireylerin görevleri arasında yer alıyor" diye konuştu.

İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü sporcusu Avrupa gol kralı Hasan Şatay, Başkan İduğ ve meclis üyelerine duyarlılıkları için teşekkür etti. Başkan İduğ'un çağrısıyla düzenlenen organizasyonun farkındalık yaratılması açısından önemli olduğunu ifade eden Şatay, "Toplumumuzda farkındalık oluşması bizim için çok önemli. Gündelik hayatımızı kolaylaştırıcı nitelikte uygulamaların olması gerekiyor. Bu noktada bizden desteklerini esirgemeyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a teşekkür ediyorum" dedi.

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