Dünya Engelliler Günü mesajları: En anlamlı, iyi, güzel, resimli Dünya Engelliler Günü mesajları nelerdir?

3 Aralık tüm dünyada engelliler günü, 3 aralığın tekabül ettiği hafta ise engelliler haftası olarak geçiyor. Bugün yapılan çeşitli etkinlik ve organizasyonlar ile farkındalık arttırılmaya çalışılıyor. Peki, Dünya Engelliler Günü mesajları: En anlamlı, iyi, güzel, resimli Dünya Engelliler Günü mesajları nelerdir?

Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık'ta kutlanan uluslararası bir farkındalık günü. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Hükûmet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte bu günün kutlanması çeşitlilik göstermektedir. Her yıl bu gün için değişik bir tema edinilmektedir. Peki, Dünya Engelliler Günü mesajları: En anlamlı, iyi, güzel, resimli Dünya Engelliler Günü mesajları nelerdir?

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI!

Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur

Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.

En büyük engel, engellenmektir.

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"Bugün vesilesiyle engelleri dolayısıyla karşılaştıkları güçlüklerden yılmadan, azimle çalışan, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize güç veren kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirterek 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor ve kendilerine aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum."

Özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz.

Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.

Engel değil destek olun.

Engelliye avuç açtırmayalım.