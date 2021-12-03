Dünya Engelliler Günü mesajları

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, engelliliğin sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konu olduğunu belirtti.

Engelli bireylerin toplumla bütünleşmelerini, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak için AK Parti hükümetlerinin her türlü imkanı seferber ettiğini kaydeden Kendirli, "Engellilerin toplumsal yaşama eşit katılımının sağlanmasına yönelik olarak; eğitim, sağlık, istihdam, kültür, sanat ve ulaşılabilirlik gibi temel alanlarda fırsat eşitliğinden yararlanmaları için gerekli adımlar atılmıştır. Sosyal devlet ilkesini çok daha aktif ve etkin şekilde işletmek suretiyle, engelli kardeşlerimize her alanda kolaylıklar sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Selahattin Ekicioğlu da demokratik, çağdaş, sosyal bir devlet olmanın en önemli unsurlarından birinin, engelli insanların ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarının çözülmesi ve engellilerin üreterek toplumsal yaşama kazandırılması olduğunu anlattı.

Engellilerin toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Ekicioğlu, "Bunun bilinciyle eğitimden sağlığa, iş yaşamından kültür ve sanata, spor ve kent standartlarının iyileştirilmesine, ulaşımdan psikolojik ve sosyal desteğe kadar çok ciddi ve çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Bu sorunları çözmek için toplumun her kademesinin ortaklaşa çalışması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ise, engelli vatandaşların spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden iş dünyasına her alanda büyük başarılar elde ettiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, eğitim hizmetlerinden evde bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine varıncaya kadar pek çok hususta engellilerin sorunlarına çözüm oluşturulduğunu vurgulayan Ünsal, onların toplumla bütünleşmelerini, iş gücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak için özveriyle çalışıldığını da ifade etti.

AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet