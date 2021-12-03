Dünya Engelliler Günü etkinlikleri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik, Söke ve Çine ilçelerinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik, Söke ve Çine ilçelerinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, bedensel engelli sosyal bilgiler öğretmeni Mevlüt Uyanık'ı sınıfında ziyaret etti.

Gülenç, anlamlı günde fedakarlığı ve azminden dolayı Unayık'ın yanında olduklarını göstermek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mevlüt Uyanık ise Gülenç ve Çiftçi'ye teşekkür ederek, "Eğitim bütün engelleri aşar. Aşamayacağımız bir sorun yok. Bize inanın, bize güvenin, biz başaracağız. Bütün engellilerin bundan sonra hayatlarının daha kolay olmasını diliyorum." dedi.

Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (1)

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title