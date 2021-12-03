Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik, Söke ve Çine ilçelerinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, bedensel engelli sosyal bilgiler öğretmeni Mevlüt Uyanık'ı sınıfında ziyaret etti.

Gülenç, anlamlı günde fedakarlığı ve azminden dolayı Unayık'ın yanında olduklarını göstermek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mevlüt Uyanık ise Gülenç ve Çiftçi'ye teşekkür ederek, "Eğitim bütün engelleri aşar. Aşamayacağımız bir sorun yok. Bize inanın, bize güvenin, biz başaracağız. Bütün engellilerin bundan sonra hayatlarının daha kolay olmasını diliyorum." dedi.