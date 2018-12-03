Dünya Engelliler Günü Datça'da Pastayla Kutlandı

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan engelliler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde pasta kesti ve müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Datça'da yaşayan engelliler, Datça Belediyesi tarafından verilen yemekle ve kesilen yaş pastayla doyasıya eğlendi. Etkinliğe Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İlçe Emniyet Müdürü Raşit Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Necmettin Erdoğan, Datça Belediye Meclis üyeleri, engelliler ve vatandaşlar katıldı.

Eğlence sonrası Datça Belediyesi tarafından yaptırılan pasta Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve engelli vatandaşlarla birlikte kesildi. Pasta kesimi sonrası bir konuşma yapan Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, "Engelli olmak hayattan kopmak değildir. Engelli olmak sizlerin tercihi değil ancak bizim görevimiz sizlerin hayatını zorlaştırmak değil kolaylaştırmaktır. Bunun için elimizden geleni yapmalıyız" dedi. - MUĞLA