03.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:00

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel Feyzan, Özel Özverili Rehabilitasyon Merkezi iş birliğinde Afşin Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Türkiye'de engelli vatandaşlara yönelik çalışmaların büyük mesafe kat ettiğini belirterek, Afşin'de özel bireylere yönelik yatırımlara daha da ağırlık vereceklerini söyledi.

Belediye olarak etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Güven, "Göreve geldiğimiz günden itibaren özel bireylere yönelik birçok etkinliğimiz, yatırımlarımız oldu. Belediye olarak Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve özel rehabilitasyon merkezlerimizle iş birliği içerisinde hareket ederek özel insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından okullarda eğitim gören öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sundu.

Etkinliğe, Afşin Cumhuriyet Savcısı Hacı Eyüp Gültek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çarkar, İlçe Müftüsü Hayrullah Balta, Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Asef Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA