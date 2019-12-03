03.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:20

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Coşkun, mesajında, engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesinin, çağdaş toplum anlayışının bir parçası olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşlara gereken ilgi ve desteğin sağlaması, onların yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Coşkun, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engelli vatandaşlarımızın sorunlarına kalıcı çözümler üreterek bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan, hayatın her alanında yer alabilmelerini sağlamak en önemli hedeflerimizdendir. Bunun bilinciyle erişilebilir kampüsler inşa ederek engelli vatandaşlarımızın üniversitemizdeki tüm imkanlardan, sosyal alanlardan, açık ve kapalı mekanlardan rahatlıkla yararlanmasını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Bu vesileyle engelli vatandaşlarımızı ve kıymetli ailelerini saygıyla selamlıyor, iş ve eğitim hayatında olduğu kadar, sosyal hayatta da onların destekçisi olduğumuzu belirterek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum."

Kaynak: AA