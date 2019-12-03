03.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:14

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küçük, mesajında, Dünya Engelliler Günü'nün, engelli vatandaşların sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkati çekmek, farkındalık oluşturmak açısından önemli bir gün olduğunu belirti.

Engelliliğin, sadece engellileri ve onların ailelerini ilgilendiren bir sağlık problemi değil toplumsal yönüyle tüm insanlığı ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir durum olduğunu aktaran Küçük, "Toplum içerisinde engellerle ilgili her türlü ayrım ortadan kaldırılmalıdır. Son yıllarda devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların gayretleriyle engellerin sorunlarının çözümü konusunda ilerleme sağlandı ancak yapılması gereken daha pek çok çalışma var. Engelli vatandaşlarımızın önündeki tüm engellerin ortadan kalktığı güzel bir dünya kurabilme ümidiyle, engellilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve engelsiz bir dünya diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA