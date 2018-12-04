Gaziantep'in İslahiye ilçe Müftülüğü tarafından "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla program düzenlendi.



İslahiye Müftülüğü organizesinde 04-06 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencileri tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programda öğrenciler her insanın bir engelli adayı olabileceğine dikkat çekti.

Yaptıkları dikkat çekici resimleri duvardaki panoda sergileyen öğrenciler, en büyük engelin, sevgisizlik ve merhametsizlik olduğu mesajını verdi.



Minik öğrenciler, engellilerin yaşadığı zorluğa dikkati çekerek, engellilerin nasıl kalem tuttuklarını, yolda yürüme zorluklarıyla karşılaştıklarını uygulamalı olarak yaşadı.