Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla mesaj yayımladı, Van'ın Başkale ve Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde de etkinlikler düzenlendi.

Muş Valisi Gündüzöz, mesajında, engelli vatandaşları topluma kazandırmak ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla 1992'de Birleşmiş Milletler'in 3 Aralık tarihini Dünya Engelliler Günü olarak kabul ettiğini anımsattı.

Bu günün engellilerinin sesini duyurduğu özel bir gün olduğunu aktaran Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Dünyanın geldiği ileri noktada engelli vatandaşlarımıza, eğitim, istihdam, barınma, rehabilitasyon ve bakımının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, engelli kardeşlerimizin üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması sosyal devletin asli görevidir. İlimizde de engelli kardeşlerimizin sorun ve ihtiyaçları, insan hakları kavramı içinde değerlendirilerek, onların yaşama sevinçlerini kaybetmeden, aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol üstlenmelerini sağlayacak önlem ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi konusu üzerinde önemle durulmaktadır. Son yıllarda engelli vatandaşlarımıza yönelik devletimizce önemli adımlar atılmıştır."

Yüksekova

Yüksekova'da Özel Fizyoaktif Sağlıklı Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Engellilerin konu edildiği sinevizyon gösteriminin sunulduğu etkinlik, engelli öğrencilerin hazırladığı gösterilerin sahnelenmesi ve şarkıların seslendirilmesiyle sona erdi.

Programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Başkale

Van'ın Başkale ilçesinde de Mesleki ve Teknik Anadolu Lise öğrencileri, Özel Elbak Rehabilitasyon Merkezindeki engelli öğrenciler için etkinlik düzenledi.

Başkale İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, öğrencilerin oluşturduğu işaret dili korosu sahne aldı.

Öğrencilerin engelliler için okuduğu şiirlerle devam eden etkinlikte, öğrenciler yaptıkları Türk bayrağını Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'a takdim etti.

Kaymakam Solak'ın öğrencilere hediye vermesiyle etkinlik sona erdi.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, kurum amirleri, öğrenciler ve velileri katıldı.