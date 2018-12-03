Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir grup engelli Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca evlerinden araçla alınan engeliler ve yakınları, Vali Yaman tarafından makamında ağırlandı.

Yaman, Mardin'i engelsiz bir şehir yapmak için çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yılın 365 günü engelli bireylerin yanındayız. Şehrimizdeki engelli kardeşlerimizin daha rahat bir yaşam olanağı bulması, sosyal anlamda kendilerine yetebilen birey olmaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık ve kaçınmayacağız. Yaptığımız bütün çalışmalarımızda onları her zaman ön plana koyduk."