Van'ın Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ile İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğramacı, mesajında, 3 Aralık'ın engelli vatandaşların sorunlarının aşılabilmesi, hayat standartlarının yükseltilmesi, topluma kazandırılması hususlarındaki girişimlerin güçlendirilmesi, bu alandaki toplumsal hassasiyet ve bilincin yükseltilmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Sağlıklı her insanın, aynı zamanda bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret eden Doğramacı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri ortadan kaldırmak aynı zamanda onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Sadece 3 Aralık'ın değil, 365 günün engellilere yönelik farkındalık günü olması gerekiyor. Engellilik, yalnızca engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. Geleceğe güvenle bakan güçlü ve sosyal bir toplum olmak için engelli vatandaşlarımızın herhangi bir eksiklik hissine kapılmalarına müsaade etmeden, sorunlarını çözme ve taleplerini cevapsız bırakmama gayreti ile çalışmaktayız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden devletimiz, tüm imkanlarını bu manada seferber etmektedir."

Kaymakam Öztürk de ülke nüfusunun azımsanmayacak bölümünü oluşturan engelli vatandaşların sorunlarına sahip çıkarak, sağlıklı politikalar ve kalıcı çözümler üretilmesinin, yaşama sevinçlerini yitirmeden mutlu bir yaşam sürdürmeleri için çaba gösterilmesinin, devletin ve toplumun temel sorumluluğu olduğunu bildirdi.

Sporda, sanatta, sosyal hayatta, iş dünyasında ve sivil toplum örgütlerinde büyük başarı gösteren engellilerin, fırsat verildiğinde ne kadar büyük işlere imza atabileceklerini ortaya koyduklarını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımıza hayatı daha kolay ve yaşanabilir kılmak en asli görevimizdir. İpekyolu Kaymakamlığı ve belediyesi olarak, engelli bireylerimize verdiğimiz önem ve hizmetleri bu bilinçle sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2017 temmuz ayında faaliyete geçirdiğimiz Engelsiz Yaşam Akademimizden bugüne kadar toplamda bin 500, halen de 35 farklı branş ve hizmet alanında 520 engelli bireyimiz faydalanmaktadır. Ayrıca 2018 mayıs ayında belediyemiz ana hizmet binasında açtığımız Engelsiz Kafemizde istihdam edilen 16 engelli birey, üretimden servise kadar her aşamada sorumluluk alarak kişisel gelişimlerini sürdürmektedir. Engelli vatandaşlarımızın meselelerine kalıcı ve köklü çözümler üretme yolunda kat ettiğimiz mesafelerin daha da güçlenmesi dileğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."