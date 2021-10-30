Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi - Haberler
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Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı İtalya'nın başkenti Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı İtalya'nın başkenti Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Roma kentine gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşi Emine Erdoğan da katıldı. Emine Erdoğan, Roma'da ilk olarak, zirvenin ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin eşi Maria Serenella Cappello ve liderlerin eşleri ile bir araya gelerek, tarihi yapı Kolezyum'u gezdi. Ardından Emine Erdoğan, Maria Serenella Cappello'nun verdiği öğle yemeğine katılarak, lider eşleri ile bir süre sohbet etti. Yemeğin ardından Maria Serenella Cappello, Emine Erdoğan ve lider eşlerine Giardino all'İtaliana adı verilen bahçeyi gezdirdi.


Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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