Dünya Emekçi Kadınlar günü için Enerhodar'a 35 bin çiçek gönderildi - Haberler

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Dünya Emekçi Kadınlar günü için Enerhodar'a 35 bin çiçek gönderildi

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Dünya Emekçi Kadınlar günü için Enerhodar'a 35 bin çiçek gönderildi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle çatışmaların yoğun yaşandığı Ukrayna'nın Enerhodar kentine 35 bin çiçek gönderildi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle çatışmaların yoğun yaşandığı Ukrayna'nın Enerhodar kentine 35 bin çiçek gönderildi.

Zaporjiya Nükleer Santrali'nin bulunduğu Enerhodar Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Hollandalı bir çiçek firması ortaklığıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle kente 35 bin çiçeğin ücretsiz gönderildiği ifade edildi.


Dünya Emekçi Kadınlar günü için Enerhodar'a 35 bin çiçek gönderildi

Dünya Emekçi Kadınlar günü için Enerhodar'a 35 bin çiçek gönderildi

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Kadınlar Günü, Ukrayna, Emekçi, Mart, Dünya, Haberler

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