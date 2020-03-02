Dünya ekonomisinde koronavirüs krizi

02.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:56

Koronavirüs vakalarının sayısı dünya genelinde 89 bine çıkarken Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, küresel ekonomik büyümenin salgın yüzünden yarı yarıya gerileme olasılığına dikkat çekti.Koronavirüs salgını dünya ekonomisini tehdit ediyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'ndan (OECD) yapılan açıklamada, durum iyileşmediği ve salgının yayıldığı ülkelerin sayısı arttığı takdirde küresel ekonomik büyümenin yüzde 1,5'a gerilemesinin söz konusu olabileceğine dikkat çekildi. Bu, virüs ortaya çıkmadan önce dile getirilen öngörülerin yaklaşık yarı yarıya gerilemesi anlamına geliyor.



Koronavirüsün "küresel finans krizinden bu yana dünya ekonomisi için en büyük risk" olarak nitelendirildiği OECD raporunda, durum yakında istikrara kavuştuğu takdirde ise 2019'da yüzde 2,9 büyüyen dünya ekonomisinin 2020'de yüzde 2,4 büyüme kaydedeceği öngörüsü dile getirildi. Virüsün ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin'in, salgının ekonomik etkilerinin en ağır hissedileceği ülke olacağına, ardından da tedarik zinciri ile dünya çapında şirketler, seyahat acentaları ve hammadde tüccarlarına yansıyacağına dikkat çekiliyor.



Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) de salgının küresel konjonktüre olumsuz yansıyacağı tahmininde bulunuyor. DTÖ Genel Direktörü Roberto Azevedo, salgının "Dünya ekonomisine etkileri muhtemelen hayli büyük olacak ve önümüzdeki haftalarda ticari istatistiklere yansıyacak" şeklinde konuştu.



Merkez bankaları devrede



Bu olumsuz öngörülere rağmen, en azından Asya borsaları haftaya hafif de olsa yükselerek başladı. Çin'de yeni enfeksiyonların sayısındaki gerileme ve bir dizi ülkede merkez bankalarının, salgının olumsuz etkileri ile mücadele önlemleri açıklaması, borsalarda yatırımcıları teşvik eden faktörler oldu. ABD Merkez Bankası, Cuma günü koronavirüs salgını için gerekli önlemlerin alınacağını duyurmuş, Japonya Merkez Bankası da hafta başlarken ulusal finans sistemine ek likidite sağlamıştı.



Avrupa Merkez Bankası (AMB) da hazırlık içinde. Fransa Merkez Bankası Direktörü Francois Villeroy de Galhau, AMB'nin gerekirse konjonktürü destekleyebileceğini duyurdu. Şu anda ek adımlara gerek olmadığını belirten AMB Konseyi üyesi Villeroy de Galhau, para politikalarının zaten konjonktürü destekleyen nitelikte olduğunu, bankalara, ekonomiyi finanse etmeleri için yeterince likidite sunulduğunu belirtti.



Alman ekonomisinde tedirginlik artıyor



Almanya'daki işletmelerde ise tedirginlik artmaya devam ediyor. Acil durum planları yapılırken iş seyahatleri kısıtlanıyor ve çalışanlara nasıl davranmaları gerektiği yönünde kurallar konuyor. Almanya'da şimdiye kadar 16 eyaletten 10'unda virüs tespit edildi. Dün akşam saatlerinde Almanya'daki vaka sayısı 130 olarak kayıtlara geçirildi.



Almanya'da hafta sonunda yapılması planlanan birçok etkinlik salgın nedeniyle iptal edildi. Berlin'de düzenlenmesi öngörülen dünyanın en büyük turizm fuarı ITB iptal edildi. Hamburg'da salı günü yapılması planlanan Michelin Yıldızı ödül töreni de iptal. Michelin Yıldızı, alanında en iyi restoranlara veriliyor. Düsseldorf'da yapılacak şarap fuarı ise ertelendi. Makine üreticisi DMG Mori'nin Allgäu'daki bir çalışanında virüs tespit edilmesi nedeniyle şirketin bütün kardeş firmalarının bugün ve yarın kapalı kalacağı açıklandı. Söz konusu uygulamadan bin 600 çalışan etkilenecek. Son olarak Münih'de BMW'nin Ar-Ge Merkezi'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edilmesinin ardından 150 çalışanın iki haftalığına evlerinde karantinaya alındığı açıklandı.



Alman siyasetinin yardım planları



Alman Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise koronavirüsün ekonomik büyüme tahminlerine etkilerinin "öngörülebilir" olabileceğini açıkladı. Bakan ancak Alman ekonomisinin koronavirüs salgını ile mücadeleye hazırlıklı olduğunu vurguladı. Şu anda Alman ekonomisi için sorunun belirsizlik olduğunu kaydeden Altmaier, dikkatlerin Çin gibi ülkelerde ekonomik büyümeye vurulacak darbenin boyutlarına çevrili olduğunu belirtti. Alman Birinci Televizyonu ARD'ye konuşan bakan, tedarik konusunda geniş kapsamlı sorun beklemediklerini ancak Federal Hükümet'in ihtiyacı olan işletmelere destek olabilecek "finansal araçlara" sahip olduğunu kaydetti. Altmaier, "virüsün ekonomik büyümeye bulaşmasının" engellenmesi gerektiğini söyledi.



Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz da, Almanya'nın koronavirüse karşı hazırlıklı olduğu görüşünde. Welt am Sonntag gazetesine konuşan Scholz, gerekirse bir konjonktür programı başlatabilecekleri sinyalini verdi.



G7 bakanları buluşacak



Koronavirüs salgınının ekonomik büyümeye olası olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, dünyanın ekonomisi en büyük yedi ülkesinin maliye bakanları bu hafta bir araya gelecek. Pazar günü, dönem başkanlığını yürüten ABD'nin maliye bakanı Steven Mnuchin ile konuştuğunu kaydeden Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, koordineli bir eylem planı hazırlayacaklarını belirtti.



Covid-19 adı verilen yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) virüsten ölenlerin sayısını 2 bin 980 olarak açıklamıştı. Koronavirüs vakalarının sayısı ise dünya genelinde 89 bine çıktı.



Yaklaşık 80 bin vakanın tespit edildiği Çin'in yanı sıra komşu Güney Kore'de de virüs etkisini sürdürüyor. Yetkililer Covid-19 vakalarının sayısının 4 binden fazla olduğunu belirtti.



Avrupa'da durumun en kritik olduğu ülke ise İtalya. İtalya'da ölü sayısı 34'e çıktı. Vaka sayısı ise bin 694 olarak açıklandı. İtalyan hükümeti koronavirüs nedeniyle ekonomide yaşanan zararın karşılanması amacıyla 3 milyar 600 milyon euroluk bir yardım paketini hayata geçirmeye hazırlanıyor.



Havayolları şirketlerinde kar kaybı Koronavirüs salgını, havayolu ile ulaşıma da sekte vuruyor. Alman Lufthansa, Çin'e uçuşları nisan sonuna kadar durdurdu. Hong Kong, Güney Kore ve İtalya'ya seferlerin sayısı da azaltıldı. Almanya içi uçuşlarda da iptaller söz konusu. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2020'de havayolu şirketlerinin virüs nedeniyle 1,5 milyar dolar kaybı olacağını tahmin ediyor.



Avrupa'da turizm branşında da ciro kaybı var. AB Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton'un dile getirdiği tahminlere göre, aylık kaybın bir milyar euro olduğu bildiriliyor.



AFP, Reuters, dpa/AÜ,HS



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