Dünya ekonomisinde durgunluk tehdidi sürüyor: Uluslararası ekonomi kuruluşları 2020 için karamsar
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Dünya ekonomisinde durgunluk tehdidi sürüyor: Uluslararası ekonomi kuruluşları 2020 için karamsar

Uluslararası ekonomi kuruluşları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının bitmesi yolunda umutların artmasına rağmen dünya ekonomisinde durgunluk tehdidinin sürdüğü uyarısında bulunuyor.

26.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:57
Dünya ekonomisinde durgunluk tehdidi sürüyor: Uluslararası ekonomi kuruluşları 2020 için karamsar

Uluslararası kuruluşları, ABD ve Çin arasındaki "ticaret savaşlarının" bitmesi yolunda umutların artmasına rağmen dünya ekonomisinde durgunluk tehdidinin sürdüğü uyarısında bulunuyor.


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Başekonomisti Laurence Boone, 2009 yılındaki ekonomik durgunluktan bu yana dünya ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,9 ile en düşük seviyede büyüme gerçekleştireceğine dikkati çekerek, "endişe verici bir dönemin içindeyiz" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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