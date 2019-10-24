24.10.2019 19:01

Dünya ekonomisi Alanya'da konuşuldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3'üncü Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı dünyaca ünlü ekonomistlerin katılımıyla başladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 3'üncü Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı (ECONALANYA 2019) başladı. Bu yıl dünyaca ünlü akademisyenlerden oluşan konuşmacılar arasında Dünya Ticaret Örgütü'nden Dr. Marc Bacchetta, Oxford Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Richard A. Werner ve Prof. Dr. Peter Neary yer aldı. Konuşmacılar küresel ekonomi ve dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik durumlar hakkında sunumlar yaptı.

MAKROEKONOMİ KONUŞULDU

Konferans Başkanı ALKÜ öğretim görevlisi Prof. Dr. Harun Uçak, konferans hakkında bilgi verdi. Bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri konferansta ekonomi alanında dünyaca kabul görmüş akademisyenleri ağırlamaktan mutlu olduklarını söyleyen Uçak, "Oxford Üniversitesi'nden profesör Richard Werner, makroekonomi politikalarında son dönemdeki değişmeler hakkında bize bilgiler verdi. Özellikle Merkez Bankası'nın uyguladığı politikaların etkinleri hakkında bilgi verdi. Tabii ki ülkelerin yapılarına göre kullanılan araçlar, sonuçlar birbirinden farklılık gösterebilir, doğaldır. Gelişmiş ülkeyle gelişmekte olan ülkelerdeki uygulanan para politikası araçları etkinliği birbirinden farklılık gösterebilir. Bu konuda bize son dönemdeki makroekonomi alanındaki paradigma değişikliği hakkında bilgileri aktardı" dedi.

ORTAK POLİTİKA

Dünya Ticaret Örgütü'nden de konuşmacı olduğunu belirten Uçak, "Dünya Ticaret Örgütü uzmanlarında Mark Bacchetta, bize Dünya Ticaret Örgütü'nün yapısı hakkında bilgiler aktardı. Son dönemdeki gelişmelerle ilgili bilgiler verdi. Tabii Dünya Ticaret Örgütü'nün 164 üyesi var. Bu 164 üyenin ortak karar vermesindeki sıkıntılardan bahsetti çünkü Dünya Ticaret Örgütü'ndeki alınacak politika kararlarında oybirliğinin önem arz ettiğinden bahsetti. Tabii ki ülkelerin ticari çıkarlarına bağlı olarak ortak bir politika oluşturmanın sorunundan bahsetti" diye konuştu

KONU BREXİT

Son konuşmacının ise Brexit'ten söz ettiğini belirten Uçak, şöyle dedi:

"Üçüncü olarak Oxford Üniversitesi'nden dünyaca ünlü ekonomi profesörü Peter Neary, bize Brexit üzerinde konuşmalarını aktardı. Tabii ki dünyada özellikle Avrupa'da son dönemde Brexit konusu oldukça önem arz ediyor. Brexit üzerinde yapılan çalışmalar, görüşler son dönemde çok fazla tartışılan konulardan bir tanesi. Profesör Neary, özellikle Brexit'in İngiltere üzerindeki etkilerinden bahsetti. Bunun özellikle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya yani milli gelire etkilerinden bahsetti. 2 tane görüşten bahsetti. Birisi olumsuz bir etki olursa, yaklaşık yüzde 6 civarında ekonomide bir daralma olabileceğini, iyimser bir tahminle yüzde 2 civarında bir daralma olabileceğinden bahsetti. Brexit'in özellikle ekonomi ayağının çok sıkıntılı olmayacağını ama tabii ki siyasi sürecin daha etkin olduğu konusunda bize bilgiler aktardı."

Konferanslar 24- 25 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca sürecek.

Kaynak: DHA