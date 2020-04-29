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Dünya Ekonomik Forumu'ndan Koç Holding'e Kovid-19 ile mücadele övgüsü

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) hazırladığı "Şirketlerimiz, koronavirüs krizine nasıl karşılık veriyor" başlıklı yazısında, Türkiye'nin en büyük şirketler Topluluğu olan Koç Holding'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele etmek için kaynaklarını seferber ettiği belirtildi.

Dünya Ekonomik Forumu'ndan Koç Holding'e Kovid-19 ile mücadele övgüsü
29.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:58

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) hazırladığı "Şirketlerimiz, koronavirüs krizine nasıl karşılık veriyor" başlıklı yazısında, Türkiye'nin en büyük şirketler Topluluğu olan Koç Holding'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele etmek için kaynaklarını seferber ettiği belirtildi.

Koç Holding'in sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden yaptığı açıklamada holdingin, Kovid-19 mücadele günlerinde Türkiye'nin ve toplumun iyileşmesi yönünde attığı adımların dünyaya iyi örnek olarak gösterilmesinin gururunun yaşanıldığı belirtildi.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), "Şirketlerimiz, koronavirüs krizine nasıl karşılık veriyor" başlıklı yazısında, Kovid-19 ile mücadele konusunda desteğinden dolayı Koç Holding'ten bahsetti.

Kovid-19'un hızlı yayılımının dünyanın dört bir yanında toplumları ve iş dünyasını derinden etkilediğine dikkat çekilen WEF yazısında, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyadan kurumlar ve kuruluşlar, salgının kamu sağlığına, ekonomiye ve tedarik zincirlerine etkisini sınırlandıracak yenilikçi yollar bulmak için bir araya geliyor. Türkiye'nin en büyük şirketler Topluluğu olan Koç Holding, koronavirüs ile mücadele etmek için kaynaklarını seferber etti. Koç Holding şirketi olan ve Avrupa'nın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden Arçelik, hayat kurtarıcı yerli mekanik ventilatörlerin seri üretimini üstlendi.

Bunun yanı sıra Dünya Ekonomik Forumu COVID Aksiyon Platformu'nun destekçisi de olan Koç Holding, Ford'la ortaklığı bulunan Ford Otosan ve Fiat'la ortaklığı bulunan Tofaş'ın iki otomotiv fabrikasını da hastanelerde kritik öneme sahip sağlık ekipmanlarına duyulan ihtiyacın ücretsiz olarak karşılanması için seferber etti. Bu sağlık ekipmanları arasında siperlikli maskeler, su geçirmez koruyucu tulumlar, biyolojik numune alma ve entübasyon kabinleri yer alıyor."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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