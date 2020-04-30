Dünya Ekonomik Forumu’ndan Koç Holding’e COVID-19 ile mücadele övgüsü Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı "Şirketlerimiz, koronavirüs krizine nasıl karşılık veriyor" başlıklı yazısında, Türkiye'nin en büyük şirketler Topluluğu olan Koç Holding'in koronavirüs ile mücadele etmek için kaynaklarını seferber ettiği ifade edildi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı "Şirketlerimiz, koronavirüs krizine nasıl karşılık veriyor" başlıklı yazısında, Türkiye'nin en büyük şirketler Topluluğu olan Koç Holding'in koronavirüs ile mücadele etmek için kaynaklarını seferber ettiği ifade edildi. Kaynak: Dunya.com