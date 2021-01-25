Dünya Ekonomik Forumu'ndan eşitsizlik ve dijitalleşme vurgusu

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 2021 yılında dünya ekonomisini şekillendirecek ana eğilimlerin eşitsizlik ve dijitalleşme olacağını bildirdi.

WEF Davos çevrim içi toplantıları kapsamında "Başekonomist 2021 Görünümü" başlıklı çalışmayı yayımladı.

Kamu ve özel sektörden çok sayıda ekonomistin görüşü alınarak hazırlanan çalışmaya göre, eşitsizliğin hızlanması, teknoloji platformlarının pazar hakimiyetindeki artış ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, Kovid-19 krizinin mirası olarak uzun bir süre devam edecek.

Salgınla mücadele ve aşılama çalışmaları ile birlikte, para, maliye ve rekabet politikaları bu yeni eğilimlere verilecek yanıtlara odaklanacak. Bu süreçte kamunun ekonomideki rolü güçlenecek.

Özellikle Kovid-19 aşısı üretimi ve dağıtımı gibi konularda çözüm dünya çapında iş birliği ve koordinasyonla sağlanabilecek.

Bu nedenle, paralel tedarik zincirleri ve küreselleşmeden geri dönüş uzun bir süre devam etmeyecek.

Aşılama kampanyaları hız kazanacak ve 2021'in ikinci yarısında salgın nedeniyle yapılan yüksek miktardaki kamu harcamaları, uzun vadede büyümeye odaklı olan sektörlere yönelecek.

Salgın ve uygulanan tedbirler nedeniyle yapılan yüksek kamu harcamalarının geri ödemelerine başlamak için birkaç yıl beklenecek.

Kovid-19 aşıları ekonomik toparlanmaya önemli ölçüde yardımcı olacak. ABD'deki yeni yönetim çok taraflılığı canlandırarak içeride ve dışarıdaki zorlukların çözümüne katkı sağlayacak.

Küreselleşmeden geri dönüş, eşitsizlik ve dijitalleşme bu yıl dünya ekonomisini şekillendirecek ana eğilimler olarak öne çıkacak.

Bu yılın ekonomik görünüme yönelik en ciddi riski Kovid-19'un yeni ve hızlı yayılan türleri oluşturacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker