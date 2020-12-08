Dünya Ekonomik Forumu Mayıs'ta Singapur'da toplanacak
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Dünya Ekonomik Forumu Mayıs'ta Singapur'da toplanacak

08.12.2020 10:32 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:32
Dünya Ekonomik Forumu Mayıs'ta Singapur'da toplanacak

WEF) yıllık toplantısının Ocak ayında, her zaman olduğu gibi, İsviçre'nin Davos kentinde toplanmayacağını açıkladı.

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum - WEF) yıllık toplantısının Ocak ayında, her zaman olduğu gibi, İsviçre'nin Davos kentinde toplanmayacağını açıkladı.

WEF'den yapılan açıklamada, WEF 2021 yıllık toplantısının 13 - 16 Mayıs tarihlerinde Singapur'da yapılacağı belirtildi.

WEF CEO'su Klaus Schwab, konuyla ilgili açıklamasında, "Bu özel 2021 Yıllık Toplantısı, iş dünyasın liderleri, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları için, pandeminin başlangıcından bu yana ilk yüz yüze görüşme platformu olacak" dedi.Schwab, 2020 yılında ortaya çıkan fay hatlarının onarılması için, özel sektör ve kamu işbirliğine her zamankinden daha çok gereksinim olduğunu da vurguladı.Açıklamaya göre, Dünya Ekonomik Forumu'nun geleneksel Davos toplantılarının her zaman yapıldığı 25 - 29 Ocak tarihlerinde çevrimiçi toplantılar düzenlenecek ve ayrıca WEF Nisan ayı başlarında bir de Küresel Teknoloji Yönetimi Zirvesi düzenleyecek.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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