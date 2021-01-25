Dünya Ekonomik Forumu "2021 Davos Gündemi" çevrim içi toplantıları başladı

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" toplantıları yaklaşık 70 ülkeden 1500'den fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisinin katılımıyla çevrim içi ortamda başladı.

WEF yöneticilerinin Davos Zirvesi'ne alternatif olarak sanal ortamda dünyanın etkili siyasi ve iş dünyası liderlerini bir araya getirdiği "2021 Davos Gündemi" 29 Ocak'a kadar sürecek.

Her yıl ocak ayında İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan Davos Zirvesi ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mayıs ayına ertelendi.

Ana teması "Güvenin yeniden tesisi için kritik yıl" olarak belirlenen Davos Gündemi toplantılarına, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hindistan Başbakanı Narenda Modi, Japonya Başbakanı Yoşihide Suga ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in de olduğu 25 devlet başkanı veya başbakanın katılması bekleniyor.

Çevrim içi toplantılara 70'i aşkın ülkeden 1500'den fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve STK temsilcisi katılacak ve 100'ü aşkın oturum düzenlenecek.

Toplantılara Kovid-19 salgını damga vuracak

Toplantılara katılan politikacılar ve iş dünyası liderleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele, daha kapsayıcı aşılama ve salgın sonrası küresel ekonominin iyileştirilmesi gibi konuları tartışacak.

WEF'in Kurucu Başkanı Klaus Schwab, toplantıların ana temasına ilişkin, "İnovasyonu ve cesur çözümleri teşvik etmede güveni yeniden inşa etmek ve küresel iş birliğini artırmak, salgını durdurmak ve güçlü bir ekonomik toparlanma sağlamak için çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıların ilk gününde TSİ 15.00'te konuşacak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Schwab'ın sorularını da cevaplayacak.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in üst yöneticisi (CEO) Herbert Diess de "Ekonomik Büyümeyi Yeniden Sağlama" konulu oturuma katılacak.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci ise "Kovid-19'a karşı mücadele" başlıklı oturumda söz alacak.

İsviçre'nin Davos kasabasında, 1971'den bu yana her yıl ocak ayında düzenlenen WEF'in yıllık olağan toplantısının, Kovid-19 salgınının engel çıkarmaması durumunda 13-16 Mayıs 2021'de Singapur'da gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ