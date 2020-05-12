Dünya Ekonomik Formu (WEF) Enerji Raporunu yayınladı Dünya Ekonomik Formu (WEF) tarafından yayınlanan 2020 Enerji Raporu'nda korona virüs salgının ülkelerin önceliklerinin sıralamasını değiştirdiği vurgulanan raporda salgının enerji geçişini tehlikeye sokacağı ifade edildi.

Dünya Ekonomik Formu (WEF) tarafından yayınlanan 2020 Enerji Raporu'nda korona virüs salgının ülkelerin önceliklerinin sıralamasını değiştirdiği vurgulanan raporda salgının enerji geçişini tehlikeye sokacağı ifade edildi.

Dünya Ekonomik Formu (WEF), 2020 Enerji Raporunu yayınlayarak korona virüs salgınının temiz enerjiye geçişi tehlikeye sokacağı ikazında bulunuldu. Raporda, 2015 yılından bu yana yenilenebilir temiz enerjide 115 ülkenin 94 ülkesinde ilerleme kaydedildiği vurgulanırken çevreyi koruma noktasında zayıf kalındığı aktarıldı. Korona virüs salgının ülkelerin önceliklerinin sıralamasını değiştirdiği vurgulanan raporda salgının enerji geçişini tehlikeye sokacağı ve bu konuda çalışmalar yapan kurumların hızlı hareket etmeleri gerektiği ifade edildi.

Raporda, 115 ülkenin yenilenebilir temiz enerji endeksi sıralamasında İsviçre ilk sırada yer alırken Türkiye 67. sırada yer aldı.

Temiz enerji konusunda son yıllarda yaşanılan başarının devam edebilmesi için ülkeler arasında daha fazla işbirliği yapılmasının önemine dikkat çekilen raporda, salgının başlamasıyla birlikte enerji piyasasında görülmemiş bir talepte düşüş, fiyat dalgalanması ve sosyo-ekonomik maliyetleri hızla azaltma baskısı yaşandığı belirtildi. "Etkili Enerji Geçişini Destekleme 2020" raporunda göre, ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde enerji geçişi için politikaların dış şoklara karşı daha sağlam ve dayanıklı olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Enerji Yöneticisi Roberto Bocca, korona virüs salgını, akut kriz azaldıkça enerji değişikliğini hızlandıracak bir iyileşmeyi desteklemek için alışılmadık enerji piyasası müdahalesi ve küresel işbirliğini dikkate alma fırsatını dile getirerek belirterek, "Dünya Ekonomik Forumu'ndaki verilere göre, salgından sonra küresel ekonomi gelecekteki büyümesini sürdürülebilir ve adil bir şekilde destekleyecek, güvenli ve güvenilir bir enerji sistemine yol açan agresif, geleceğe yönelik ve uzun vadeli stratejiler benimsememizi sağlayacaktır" dedi.

2020 için Enerji Ekonomisi Endeksinin (ETI) bulgularını temel alan rapor dünyanın 115 ekonomisinin enerji sistemlerinin mevcut performansına göre değerlendirildi. Ekonomik kalkınma ve büyüme, ekolojik sürdürülebilirlik ve enerji güvenliği gibi konuların yanı sıra enerji güvenliği ve erişimi göstergelerinin yanı sıra güvenli, sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve bütünleştirici enerji sistemlerine geçiş isteklilikleri de vurgulanmaktadır.

Enerji Ekonomisi Endeks'inde İsveç 3 yıl üst üste liderlik yaparak ilk sırada yer alırken, İsviçre ikinci sırada ve Finlandiya üçüncü sırada yer aldı. 2015'ten bu yana 115 ülkeden sadece 10 tanesinin ETI değerlerinde istikrarlı bir iyileşme sağlandı - CENEVRE

Kaynak: İHA