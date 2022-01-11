Dünya Ekonomi Forumu: İklim krizi en büyük küresel risk

Dünya Ekonomi Forumu (WEF) raporunda, iklim krizinin küresel ölçekte en büyük risk olarak görüldüğü bildirildi.

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ve her yıl ocak ayında Davos kasabasında düzenlenen yıllık toplantısı ile tanınan WEF, "Küresel Riskler 2022" raporunu yayımladı.

Bu yıl 17'ncisi yayımlanan raporda, uzun vadeli başlıca risklerin ilk sırasında iklim krizinin olduğu belirtilirken, büyüyen sosyal gelir uçurumu, artan siber tehditler, salgın devam ederken eşit olmayan bir küresel toparlanma olasılığının da uzun vadeli riskler arasında görüldüğü belirtildi.

WEF Küresel Riskler raporunda, gelecek 10 yıl içerisinde en büyük üç risk arasında olarak, iklim eylem planında başarısız olunması, iklim koşullarının aşırı sertleşmesi, biyolojik çeşitliliğin yok olması olasılıkları sayıldı.

Raporda, sırasıyla sosyal bütünlüğün aşınması, geçim sıkıntısının artması ve bulaşıcı hastalıkların etkisini artırmasının da küresel riskler arasında yer aldığı kaydedildi.

İnsanın doğaya verdiği zararın giderek artması, doğal kaynaklara erişimde zorluk yaşanması, borç krizlerinin oluşması ve dünyada jeo-ekonomik zıtlıkların gün yüzüne çıkmasının da ilk 10 küresel risk arasında yer aldığı belirtilen raporda ayrıca çoğu uzmanın küresel bir ekonomik toparlanmanın önümüzdeki üç yıl içinde değişken ve dengesiz olacağına inandığı kaydedildi.

"Toplumsal bölünmelerin artışı gerilime neden oluyor"

Rapora ilişkin yapılan basın açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Dünya Ekonomik Forumu Genel Müdürü Saadia Zahidi, sağlık sorunları ve ekonomik istikrarsızlıkların toplumsal bölünmeleri artırdığını belirterek, "Bu durum ise toplumlar arasında ve uluslararası topluluklar arasında iş birliğinin daha eşit ve hızlı bir küresel iyileşme sağlaması için temel oluşturacak bir zamanda gerilim yaratıyor." ifadesini kullandı.

Zahidi, "Küresel liderler bir araya gelmeli, amansız küresel zorluklarla mücadele etmek ve bir sonraki krizin öncesinde direnç oluşturabilmek için koordineli ve çok paydaşlı bir yaklaşım benimsemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Zurich Sigorta Grubu Risk Yetkilisi Peter Giger de iklim krizinin, insanlığın karşı karşıya olduğu uzun vadeli en büyük tehdit olmaya devam ettiğini kaydederek, iklim değişikliği konusunda harekete geçilmemesinin, küresel GSYH'yi altıda bir oranında küçültebileceği öngörüsünü paylaştı.

Giger ayrıca 31 Ekim-12 Kasım 2021 tarihleri arasında İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenen COP26 kapsamında verilen taahhütlerin halihazırdaki küresel ısınmanın 1,5 santigrat derecenin altında tutulması hedefi için yeterli olmadığını söyledi.

Sigorta şirketi Marsh'ın Kıta Avrupası Risk Yönetimi Lideri Carolina Klint ise, "Siber tehditler, onları kalıcı olarak ortadan kaldırma yeteneğimizden daha hızlı büyürken, güvenilir ve sofistike siber risk yönetimi planları olmadan (risklere karşı) direnç de yönetim de mümkün görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri

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