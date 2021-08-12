Dünya Ehlibeyt Vakfı Muharrem Ayı iftarı düzenledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kerbela'nın acısı, ayrıştıran değil birleştiren özelliklere vesile olmalıdır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kerbela'nın acısı, ayrıştıran değil birleştiren özelliklere vesile olmalıdır. Bütün dünya Müslümanları, ayrılığa gayrılığa değil birlik ve beraberliğe, 'bütün müminler kardeştir' düsturuna sarılmaya mecburdur." dedi.

Dünya Ehlibeyt Vakfı, Bakırköy'deki bir otelde geleneksel Muharrem Ayı iftarı düzenledi.

Programa katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Muharrem ayının bereket ayı olmasının yanı sıra aynı zamanda bir matem ayı olduğunu söyledi.

Muharrem ayının 10. günü Hazreti Muhammed'in torununun şehit edildiği bir elem günü olduğunu hatırlatan Şentop, bu günün bütün Müslümanların "ortak hüznü" olduğunu belirtti.

Şentop, "Kerbela'nın acısı, ayrıştıran değil birleştiren özelliklere vesile olmalıdır. Bütün dünya Müslümanları, ayrılığa gayrılığa değil birlik ve beraberliğe, 'bütün müminler kardeştir' düsturuna sarılmaya mecburdur. Hazreti Hüseyin'i anlamak hakkı, hukuku, özgürlüğü, adaleti, ahde vefayı anlamak, sözüne sadık kalmanın yoluna baş koymaktır." diye konuştu.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in toplumda büyük bir güven tesis ettiğini hatırlatan Şentop, Peygamberin, zulmü, cehaleti, eşitsizliği, köle düzenini yok ettiğini belirtti.

"Kerbela'dan almamız gereken nice mesajlar ve dersler vardır"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muharrem ayının Müslümanlar için milat, tüm insanlık için tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Muharrem ayının 10'uncu günü vesilesiyle birçok tarihi olayın hatırlandığını dile getiren Erbaş, Kerbela olayının Muharrem ayını bir mateme ve hüzün mevsimine dönüştürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Kerbela'dan almamız gereken nice mesajlar ve dersler vardır. Bunların en büyüğü, birlik, beraberlik ve kardeşliği muhafaza etmek, fitneye, ihanete, tefrikaya karşı uyanık olmanın hayati bir gereklilik olduğu gerçeğidir. Zulüm ve haksızlığın hayatı kuşattığı bir cahiliye döneminde Resul-i Ekrem Efendimiz ve ona tabi olanlar İslam'ın evrensel değerlerini yaşama ve yaşatma adına bir varoluş mücadelesi vermişlerdir. Hicret ile cahiliye karanlığından uzaklaşarak aydınlık bir çağın temellerini atmışlardır. Kuşkusuz hicreti bu açıdan okumak, bugün dünyamızı kuşatan her türlü kötülük, afet ve musibetle mücadele konusunda bizlere cesaret, feraset, basiret vekalet sağlayacaktır. Yaşadığımız zorlukların üstesinden gelebilmek, inanç, azim ve kararlılığımızı pekiştirecek, sorunlarımızın çözümü noktasında önemli ufuklar açacaktır."

"Bizlere düşen Müslümanların birliği ve dirliği için çalışmaktır"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve Ehli Beyt'in önce susuzluğa mahkum edildiklerini ardından da şehit edildiklerini ifade etti.

Vali Yerlikaya, "O hadisenin üzerinden 1341 yıl geçse de o acı hafiflemedi. Hazreti Hüseyin ve Ehli Beyt, Müslümanların birliği ve dirliği için susuzluğa direndiler, şehit oldular. Bizlere düşen de Müslümanların birliği ve dirliği için çalışmaktır. Bizler bu cennet vatanımızda birlik ve beraberlik için çalışıyoruz." diye konuştu.

Programa, Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili Korepiskopos Yusuf Sağ ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara