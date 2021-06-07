Dünya Eğitim Robotları Yarışması'na (Wer), Türk Öğrenciler Damgasını Vurdu
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Dünya Eğitim Robotları Yarışması'na (Wer), Türk Öğrenciler Damgasını Vurdu

Dünya Eğitim Robotları Yarışması'na (Wer), Türk Öğrenciler Damgasını Vurdu
Habermetre - Haberler | Toplum

Dünya genelinde 500 binin üzerinde öğrencinin katıldığı, bu sene Covid-19 nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Dünya Eğitim Robotları Yarışması'na (WER), Türk öğrenciler damgasını vurdu.

Dünya genelinde 500 binin üzerinde öğrencinin katıldığı, bu sene Covid-19 nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Dünya Eğitim Robotları Yarışması'na (WER), Türk öğrenciler damgasını vurdu.

ABD, Çin, İngiltere, Meksika gibi robotik alanında önde gelen ülkelerden deneyimli yarışmacıların katıldığı, öğrencilerin robotik ve yazılım yeteneklerini gösterdiği yarışmada Konya'dan katılan Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu öğrencileri "Dünya Birincisi" olarak önemli bir başarıya imza attı.

Öğrencilerin, robotik ve yapay zeka teknolojiler üzerine yarıştığı WER'de, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu öğrencileri tasarladıkları robot ve robot kolları ile gerçekleştirdikleri görevleri başarıyla tamamlayarak dünya birinciliğine layık görüldü.

Yarışmadaki görevlerin yüzde 80'ini başarı ile gerçekleştiren öğrenciler, en yüksek görev tamamlama oranına ulaştı. Öğrenciler ayrıca, görev tamamlama oranı ile birlikte görev tamamlama hızı açısından da rakiplerine göre daha iyi bir süre elde etti.

Kazanılan başarıyı ve yarışmayı değerlendiren SANLAB Kurucusu ve WER Türkiye Başkanı Salih Kükrek, "Türkiye 2018'den beri WER'e katılıyor ve önemli başarılara imza atıyor. Daha önce, WER 2018 Dünya Şampiyona katılan Bedir Kız Kuran Kursu takımımız 'En Gözde Takım' ödülünü kazanırken, WER 2019 Dünya Şampiyonası'nda da Karatay İzzet Bezirci İlkokulu takımımız dünya üçüncüsü oldu. Robotik alanında Türkiye'nin başarısı giderek yükseliyor. WER 2021 Virtual Şampiyonası'nda Selçuklu Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu dünya birincisi oldu. Yarışmada birinci olan okulumuza, öğrenci ve öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: Stendustri

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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