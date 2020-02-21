Dünya edebiyatının ekolojisi: ilkçağlardan günümüze

21.02.2020 14:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:09

Edebiyat Eleştirisi kategorisinde yayımlanan kitap, South Carolina Üniversitesi Diller, Edebiyatlar ve Kültürler Bölümü'nde öğretim üyesi Alexander Beecroft kaleme aldı, Didem Dinçsoy ise Türkçe'ye kazandırdı.

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan Dünya Edebiyatının Ekolojisi: İlk Çağlardan Günümüze" kitabı raflardaki yerini aldı. Kent çalışmaları kategorisinde yayımlanan kitabı, South Carolina Üniversitesi Diller, Edebiyatlar ve Kültürler Bölümü'nde öğretim üyesi Alexander Beecroft kaleme aldı, Didem Dinçsoy ise Türkçe'ye kazandırdı.

Bir edebiyatı neler oluşturur? Ulusal edebiyat nedir? Farklı ülkelerin, toplulukların edebiyatları birbiriyle nasıl etkileşime girer? Dünya edebiyatına yönelik okumalar daha çok modern Batı'dan ve Batılı olmayanın Batı modernitesine reaksiyonundan çıkan literatüre odaklanırken Alexander Beecroft, modern öncesi ya da Batılı olmayan (ya da her ikisi) metinlerin nasıl dolaştığını ve anlaşıldığını keşfetmeye dair bir okuma sunuyor. Herhangi bir edebiyatı, yalnızca kapsadığı metinlerin analiziyle anlamanın imkânsız olduğunu savunan Beecroft, bir edebiyatın siyasi, ekonomik, sosyokültürel ve dini çerçevede, aynı zamanda etkileşimde olduğu diğer diller ve edebiyatlarla ilişkisi içerisinde anlaşılabileceğini öne sürüyor.

Beecroft, Dünya Edebiyatının Ekolojisi'nde çeşitli boyutlardaki edebi ekolojiler ile edebi metinlerin üretildiği ve dolaşıma girdiği çevreler arasında gezinerek disiplinlerarası okumaları teşvik etmeyi; böylece antik, modern, Batılı veya Batılı olmayan edebiyatları çalışan kuramcıların bilimsel bir diyaloğa girmesini amaçlıyor.

Kaynak: Bültenler