Dünya Ebeler Günü Etkinliği Gerçekleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Ebeler Günü Etkinliği Gerçekleşti

Dünya Ebeler Günü Etkinliği Gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından düzenlenen 'Dünya Ebeler Günü' etkinliği, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından düzenlenen 'Dünya Ebeler Günü' etkinliği, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

ADÜZEM Uzaktan Eğitim Merkezi sosyal medya kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinliğe, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayten Taşpınar, Ebelik Bölümü öğretim elemanları, lisans ve lisansüstü ebelik öğrencileri ve Üniversitemiz dışı misafirler katıldı. Etkinlik, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul, Ebelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayden Çoban ve ebelik öğrencileri adına Ebelik Öğrencisi Selin Su Yoca'nın açılış konuşması ile başladı. Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekiye Karaçam'ın moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta, Anadolu Ebeler Derneği Başkanı Ebe Nesibe Üzel, Uluslararası Ebeler Federasyonunun (ICM) 2021 yılı Ebeler Günü Teması olan 'Verileri takip edin: Ebelere yatırım yapın' ve Anadolu Ebeler Derneği Öğrenci Temsilcisi Ebe Eda Nisa Kurtçu, 'Öğrenci Ebelik' konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Anadolu Ebeler Derneği Başkanı Ebe Nesibe Üzel ve Anadolu Ebeler Derneği Öğrenci Temsilcisi Ebe Eda Nisa Kurtçu'ya teşekkür belgelerinin takdim edildiği etkinlik, katılımcıların iyi dilekleri ve ebeler günü mesajları ile son buldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Takipçisi 'Naçizane hatırlatma' dedi, Prof. Demirtaş'ın 'Atatürk' cevabı sosyal medyada olay oldu
Takipçisi 'Naçizane hatırlatma' dedi, Prof. Demirtaş'ın 'Atatürk' cevabı sosyal medyada olay oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanlış mesajı sosyal medyayı çalkaladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanlış mesajı sosyal medyayı çalkaladı
Şanlıurfa Valiliği, Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı haberlerini yalanladı
Şanlıurfa Valiliği, Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı haberlerini yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Lale Karabıyık Devlet Bahçeli
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Josef De Souza Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya Ebeler Günü Etkinliği Gerçekleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 22:49:53. #1.11#

title