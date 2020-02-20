Dünya e-ihracat pazarının bu yıl 1 trilyon doları aşması bekleniyor

20.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:30

World E-Commerce Forum Başkan Vekili Çağdaş Yeşilbağ, bu sene dünya e-ihracat pazarının 1 trilyon doları aşmasının beklendiğini bildirdi.

Forumun, Eskişehir Valiliğinin himayelerinde, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğiyle düzenlediği "İç Anadolu E-İhracat Konferansı", AÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, her sektörde dijital dönüşümün hız kazandığını söyledi.

Dijital ortamlarda en çok değişimin ticarette yaşandığını belirten Çakacak, dünyada alışverişin e-ticarete kaydığını anlattı.

Dünyadaki büyük şirketlerin cirolarının büyük bölümünü e-ticaret ve e-ihracatla yaptığını vurgulayan Vali Çakacak, Türkiye'nin mevcut durumunun analiz edilerek yeni ticarete uygun adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Çakacak, kalkınmada lokomotif illerden Eskişehir'de ihracat ve e-ihracatın payının artırılması gerektiğini kaydederek, "Eskişehir olarak bölgemizde bu farkındalığa öncelik vermek durumundayız. Dijitalleşme korkunç bir hızla artıyor. Bu hıza yetişemeyen özel sektör yok olacaktır. Eskişehir olarak e-ticaretin dışında kalamayız." dedi.

"Dijital değişime ayak uydurmalıyız"

Çağdaş Yeşilbağ da Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir e-ticaret merkezi haline getirme vizyonu taşıdıklarını aktardı.

e-ihracat ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmeti alan firma ya da kişilere yol haritası sunduklarını dile getiren Yeşilbağ, şöyle konuştu:

"Dünya genelinde perakende e-ticaret satışlarının 2020 yılında 4,5 trilyon dolar olması, e-ihracat pazarının da 1 trilyon dolara ulaşması hatta aşması bekleniyor. KOBİ'lerimizin ve firmalarımızın ülkemiz ekonomisinin katma değerini ve rekabet gücünü artırmak için dijital dönüşüm sürecine hızlı bir şekilde entegre olmasını sağlamak zorundayız. Dijital değişime ayak uydurabilmek için de doğru adımlar atmalı, doğru yerden başlamalıyız. Sanayisi ve sanayicileriyle, stratejik konumu ve çalışkan insanlarıyla tanıdığımız Eskişehir'in İç Anadolu'da e-ihracatta başı çekmesini umut ediyoruz."

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş da oda olarak eğitim, ihracat ve üretime odaklandıklarını belirtti.

Eskişehir'in ihracatının sürekli büyüdüğünü ve cari fazla vermeye başladığını dile getiren Kesikbaş, üreticilerin potansiyeli yüksek genç nesillere ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Artık elektronik mühendisliği diploması yeterli olmuyor, bunun alt kırılımlarını da tamamlamak gerekiyor. e-ihracat üniversite gençliğini geleceğe taşıyabilecek potansiyele sahiptir. e-ticaret sitelerine ürün koymakla iş bitmiyor. Kreatif zekamızı sitelere koymadığımız sürece başarılı olmuyor."

Kaynak: AA