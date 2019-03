Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinlikleri - Iğdır/kilis/

Iğdır'da "21 Mart Down Sendromu Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinlikte, Iğdır Valisi Enver Ünlü, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Yiğit, kurum müdürleri ve öğrencilerin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Down sendromlular konusunda farkındalık oluşturmak için Atatürk Caddesi'nden Zübeyde Hanım Bulvarı'na kadar süren yürüyüşe katılanlar, "Gerçek dostlar kromozon saymaz", "+ 1 arkadaşım"ve "Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla" yazılı pankartlar açıldı.

Üniversiteli öğrenciler de program kapsamında Iğdır Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören down sendromlu çocukları ziyaret edip çeşitli hediyeler verip oyunlar oynadı.

Öğrencilerinden Züleyha Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendromluların kendilerinden farklı olmadığını topluma anlatmayı amaçladıklarını belirterek, "Onlar çok zeki kardeşlerimizdir, onları toplumdan dışlamak değil aramıza katmak için buradayız." dedi.

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

Kilis'te hayata geçirilen proje kapsamında, kentte bir kafenin işletmesini bir günlüğüne down sendromlu çocuklar üstlendi

Kahramanmaraş'ta down sendromlu Ebubekir Sıddık Kaya'ya, hayalini gerçekleştirmek için polis kıyafeti giydirildi

Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kilis Özel Eğitim Eğitim Uygulama Merkezince "+1 Farkla 1 Günlük Down Cafe" projesi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Günleri Komisyonu koordinesinde, farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki bir kafede yapılan etkinlik, down sendromlu çocukların hazırladıkları ürünlerden oluşan serginin gezilmesiyle başladı.

Daha sonra, Vali Recep Soytürk ve down sendromlu çocuklar tarafından kafenin açılışı gerçekleştirildi.

Burada müşterileri karşılayan çocuklar, aldıkları siparişleri teslim edip, kasada tahsilat yaptı.

Merkez Müdürü Mustafa Salcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların yoğun olduğu bölgedeki bir kafeyi bir günlüğüne "down kafe" olarak işleteceklerini söyledi.

Çocukların bu günü heyecanla beklediğini anlatan Salcan, "İleride çocuklarımızın iş hayatına atılmasının temelini bugünlerden atma gayreti içindeyiz. Etkinliklerimiz devam edecek. Artı 1 kromozomla bu bireylerimiz hayatın içinde." dedi.

Down sendromlu Müjgan Kaya da etkinlikten dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA