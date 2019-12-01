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Dünya Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda 1 altın madalya daha

Dünya Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda Doğukan Coşar, T21 kategorisi erkekler 81 kiloda altın madalya kazanan ikinci isim oldu.

01.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:32
Dünya Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda 1 altın madalya daha

Dünya Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda Doğukan Coşar, T21 kategorisi erkekler 81 kiloda altın madalya kazanan ikinci isim oldu.

'in Guimaraes kentindeki şampiyonada Türk sporcu finalde Portekizli rakibini 3-1 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye judo müsabakalarını 2 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.

Basketbolda dünya üçüncülüğü

Dünya Down Sendromlular Federasyonu (IBA) tarafından Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlular Basketbol Dünya Şampiyonası'nda Türkiye üçüncü oldu.

Şampiyonada İtalya birinciliği elde ederken, ev sahibi Portekiz ise ikinci sırada yer aldı.

Down sendromlu özel sporcular yarın İstanbul'a dönecek.

Kaynak: AA
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