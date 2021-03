Dünya Down Sendromlular Farkındalık Yılı'nda 50 kişinin iş hayıtına atılması hedefleniyor

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, down sendromlu bireylerin istihdamı için yürüttükleri çalışmalara değinerek, "Bu sene de en az 50 çocuğumuzu Türkiye'nin değişik yerlerinde eğitim vererek hayata katmak istiyoruz.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, down sendromlu bireylerin istihdamı için yürüttükleri çalışmalara değinerek, "Bu sene de en az 50 çocuğumuzu Türkiye'nin değişik yerlerinde eğitim vererek hayata katmak istiyoruz." dedi.

Trabzon'da down sendromlular için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Cemil Usta Melek Yüzler Futbol Festivali"ne katılan Tuncay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UDF'nin, down sendromlulara yönelik Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, dünyada 33 ülkede, Türkiye'de ise 81 ilde teşkilatlandığını, ayrıca 81 üniversitede de temsilciliği bulunduğunu söyledi.

Down sendromlular için birçok çalışma yaptıklarını dile getiren Tuncay, amaçlarının, 18 yaşından büyük, akademik eğitimini tamamlamış down sendromlu bireylere mesleki eğitimler vererek, özel sektörde iş imkanı yaratmak olduğunu ifade etti.

Tuncay, Türkiye'deki sivil toplum anlayışının çoğu zaman yanlış anlaşıldığını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'de kötü bir alışkanlık, 'STK eşittir para toplama kültürü' maalesef. Biz bunu engellemek, politika üreten, toplumun içinde, devletten her şeyi beklemeden, tam tersine hayata bir şeyler katabilen bir kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Sponsorluklarla ve kendi öz kaynaklarımızla 81 ilde çocuklarımıza mesleki eğitimler verip, hayatın içine katmayı hedefledik. Şu anda da iyi gidiyor. Kültür Bakanımızla, Aile Bakanımızla çok ciddi projeler yaptık. Küçük ölçekli ama yüzde 100 istihdam noktasında geri dönüşler oldu. Amacımız hayatın her alanına kaliteli, kalifiye down sendromlu bireyleri katarak hayatı normalleştirmeye çalışıyoruz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla istihdam hedeflerinin aksadığını kaydeden Tuncay, "Pandemiden önceki yıl Kültür Bakanlığımızla 12 ilde 27 çocuğumuza aşçı olarak iş imkanı yarattık. Züccaciyeciler Derneği iş birliğiyle 4 çocuğumuzu özel sektöre satış elemanı olarak yerleştirdik. Bu sene de en az 50 çocuğumuzu Türkiye'nin değişik yerlerinde eğitim vererek hayata katmak istiyoruz. Bizim için önemli olan doğru ve yüzde 100 iş garantisi sağlayacak ortamı sağlamak. Rakamlarımızı yavaş yavaş gerçekçi yaparak, esas hedefimize ulaşacak şekilde yaparsak doğru bir iş yapmış oluyoruz." diye konuştu.

21 ülkeden down sendromlu aileler Balıkesir'e gelecek

Tuncay, UDF tarafından 2021'in 33 ülkede "Dünya Down Sendromlular Farkındalık Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, bu kapsamda mart ve nisan aylarında Türkiye'de önemli etkinlikler yapacaklarını belirtti.

Tuncay, şunları söyledi:

"Mart ayında İstanbul'da Pakistan Devleti ile ortak bir farkındalık etkinliği hazırlıyoruz. Burada Pakistan Devlet Başkanını ve ülkenin önde gelen isimlerini Türkiye'de ağırlayacağız. 23 Nisan'da 21 ülkeden down sendromlu aileleri Balıkesir'de normal ailelerimizin yanında misafir edeceğiz. 21-24 Nisan tarihleri arasında üç gün boyunca farklı bir konsepti, empati kültürünü, birlikte yaşama kültürünü farklı ülkeden gelen gençlerimiz ve ailelerimizle Balıkesir'deki ailelerimizi buluşturacağız. Hayatın her renginde, her ortamında birlikte yaşama kültürünü bu ülkeye ve dünyaya öğretmek, yaşatmak istiyoruz. Balıkesir Üniversitesi'nin himayesinde bir ilk yapacağız. Akranlarıyla kaynaşma şenliği yapacağız."

"Kovid-19 salgını nedeniyle 4 down sendromlu gencimizi kaybettik"

Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de 4 down sendromlu gencin hayatını kaybettiğini aktaran Tuncay, risk grubunda yer alan down sendromlulara aşılamada öncelik tanınması için Sağlık Bakanlığı ile görüşme yaptıklarını ve müjdeli bir haber beklediklerini kaydetti.

Tuncay, Türkiye'de 100 bine yakın down sendromlu birey olduğunu ifade ederek, "Yani şu anda aileleriyle birlikte 400 bin kişiyi ilgilendiren bir alan. Türkiye'deki yüzde 12,5 engelli nüfusunun yüzde 1,5'una karşılık geliyor. Aşılamada da Sağlık Bakanlığımız down sendromlulara önceliği verirse ailelere harika bir müjde olur. Çocuklarımız da yarınlara daha sağlıklı kalır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay