Dünya Doktorları Derneği 615 bin Suriyeliye sağlık hizmeti sundu
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Dünya Doktorları Derneği 615 bin Suriyeliye sağlık hizmeti sundu

23.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:46
Dünya Doktorları Derneği 615 bin Suriyeliye sağlık hizmeti sundu

Dünya Doktorları Derneği (DDD), Suriye'deki insani kriz ve çatışmalardan etkilenen 615 bin kişiye sağlık hizmeti verdi.

Dünya Doktorları Derneği (DDD), Suriye'deki insani kriz ve çatışmalardan etkilenen 615 bin kişiye sağlık hizmeti verdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 2017'den bu yana 615 bin muhtaç ve savunmasız insana sağlık hizmeti ulaştıran DDD, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak Türkiye ve Suriye'deki mülteci ve sığınmacılara yardımcı oluyor.

DDD; İstanbul, İzmir ve Hatay'da Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Merkezleri'nin yanı sıra, Zeytin Dalı Harekatı sonrası bölgede ateşkesin tesisi, gözetim ve devamının sağlanması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilen nüfusun evlerine dönmesi için uygun şartların sağlanması amacıyla oluşturulan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde birinci basamak sağlık hizmetleri ve psikososyal destek hizmetleri faaliyetlerini yürütüyor.

Suriye'deki insani krizin ardından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra bölgedeki faaliyetlerine hız veren dernek, 145 bini yurt içinde 470 bini Suriye'de olmak üzere toplam 615 bin Suriyeli vatandaşa sağlık hizmeti götürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Doktorları Derneği (DDD)??????? Başkanı Hakan Bilgin, insani yaşam koşullarını iyileştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Suriye'de 60 bini İdlib, 400 bini Afrin'de olmak üzere toplam 460 bin sığınmacıya birinci basamak sağlık hizmeti sağladıklarını aktaran Bilgin, ayrıca 6 bini İdlib'te, 4 bini Afrin'de olmak üzere toplam 10 bin sığınmacıya da ruh sağlığı ve psikososyal destek alanlarında hizmet sundukları bilgisini verdi.

Bilgin, Hatay Valiliği'nin izniyle Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Suriye'de görev yapan personellerine PCR testlerinin kullanımı ve Kovid-19 pandemisiyle mücadelede gerekli eğitimlerin verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumların en savunmasız kesimlerinden olan mülteciler ve sığınmacılar, pandemiye karşı çok korunmasız durumdalar. Dünya Doktorları olarak, bu insanların Kovid-19 aşılarına ve tedavilerine erişebilmeleri için özel tedbirler geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evsizlerin, göçmenlerin, mültecilerin, özellikle kamplarda yaşayanlar ile yerinden edilmiş nüfusların ve birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimde güçlük çekenlerin Kovid-19 teşhis ile tedavi hizmetlerine ve aşılarına erişimlerinin kolaylaştırılması gerekiyor. Korunma olanakları çok kısıtlı olan bu insanlar, pandeminin yayılmasında en büyük risk gruplarının başında geliyor. Suriye'de görev yapan hemşire ve doktorlarımızın Kovid-19 konusunda aldıkları eğitim sayesinde laboratuvara numune gönderme süreçleri kolaylaştı ve hızlandı. Bölgede verilen eğitimlerle bulaşın engellenmesine ve azaltılmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir."

DDD Başkanı Hakan Bilgin, Suriyeli vatandaşların, uluslararası bağışlar ve resmi ulusal destekler ile kendi topraklarında sağlık hizmeti alabildiklerini, bu sayede başta sınır illeri olmak üzere Türkiye'deki hastanelerin yoğunluklarının azalmasına katkı sağlandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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