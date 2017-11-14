Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Türkiye'nin şekeri yükseliyor. Diyabet gelecek nesilleri tehdit ediyor. Nişasta bazlı şekerin tıp otoriteleri ve bilim insanları tarafından ortaya konulmuş çok ciddi zararları mevcut" dedi.



Türk Böbrek Vakfı'nca (TBV), Dünya Diyabet günü dolayısıyla TBV Konferans salonunda panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü yapan Erk, birçok hastalığın temelini oluşturan aşırı şeker tüketimine karşı yıllardır mücadele içinde olduklarını söyledi.



Türkiye'de diyabetli kişi sayısının giderek arttığını belirten Erk, "Türkiye'nin şekeri yükseliyor. Diyabet gelecek nesilleri tehdit ediyor. Nişasta bazlı şekerin tıp otoriteleri ve bilim insanları tarafından ortaya konulmuş çok ciddi zararları mevcut. Araştırmalar diyabetin uzun vadede kanser, kalp hastalıklarına, karaciğer yetmezliğine ve metabolik sendroma sebep olduğuna işaret ediyor" diye konuştu.



Panelde, "Türkiye'de Obezite ve Glisemik İndeksin Obezite Üzerine Etkisi" konulu sunum yapan İÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Satman, kadınlarda diyabet oranının fazla olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Türkiye'de diyabetli kadın oranı yüzde 50 den fazla. Her 30 saniyede 1 kişinin ayağı diyabet nedeniyle kesiliyor. Her 3 kişiden birinin gözü görmüyorsa diyabet nedeniyle görmüyor. Diyabet bulaşıcı olmadığı halde salgın boyutunda ölüm nedenleri arasında en üst sıralarda geliyor. Dünyanın birçok bölgesinde diyabetli olduğu için kişilerin yaşamlarını kaybetme oranları fazla. Araştırmalara göre 2015 yılında 5 milyon kişi hayatını kaybetmiş. Pek çok korkutucu hastalıktan daha fazla ölüme neden oluyor. Yaşam kalitesini düşürüyor."



Diyabetin yaşlandıkça sıklığı artan bir hastalık olduğunu vurgulayan Satman, "Dünya yaşlanıyor, Türkiye de yaşlanıyor. Dünyada diyabetli nüfus 30 yıl içinde yüzde 50 artmış olacak. Aile hekimlerine iş düşüyor. 40 yaş üzerindeki kişileri taramaya davet etmemiz lazım." dedi.



Panelde, "Çocukluk Çağında Diyabet ve Böbrek Hastalıklarına Etkisi" konulu sunum yapan İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu da "Kan şekeri yüksek bir çocukla karşılaşıldığında oyalanmamak lazım. Acil bir şekilde taramaya alınması gerekiyor. Bu konuda hem ailelere hem de öğretmenlere iş düşüyor" diye konuştu.



İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lale Sever de panelde, "Tip-1 Diyabetli Çocuklarda ve Adölesanlarda Tuz Alımının Diyabetik Nefropatinin Erken Belirteçleri ve Hipertansiyon ile İlişkisi Projesi" hakkında bilgi verdi.