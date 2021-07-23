DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE, 4. DALGA KAPIDA, YÜZYÜZE EĞİTİM TEHLİKEDE

Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kuruluşu olan ve 1 milyon 200 bin çocuk hekimini temsil eden Uluslararası Pediatri Kurumu (International Pediatric Association) IPA Başkanı Prof. Dr.

Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kuruluşu olan ve 1 milyon 200 bin çocuk hekimini temsil eden Uluslararası Pediatri Kurumu (International Pediatric Association) IPA Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ile Dış İlişkiler Koordinatörü Kerem Hasanoğlu uyardı 'Avrupa ve Amerika dahil dünya koronavirüs açısından 4. dalga alarmı veriyor. Türkiye, dünyada en uzun süre eğitime ara veren ülkelerden biri oldu. Eğitime bir yıl daha ara verilirse bir nesli kaybedeceğiz, eğitime ara verilmemesi için erişkinlerimizin aşılanması gerekiyor. Erişkinleri aşılarsak çocuklarımızı da koruyabiliriz.

Koronavirüs salgınında dünya ikinci yılına yaklaşırken, Delta varyantı, Hindistan ve İngiltere'den sonra Amerika'da da baskın hale geldi. Amerika'da 3 Temmuz'dan bu yana tespit edilen vakaların yüzde 51'inin Delta varyantı olduğu açıklandı. İngiltere'de Kovid vaka sayıları 50 binleri bulurken, serbestleşmelerle beraber bu sayının birkaç hafta içinde 200 bine çıkabileceği endişesi yaşanıyor. Fransa, Almanya ve komşumuz Yunanistan da dahil, dünyada artık '4. dalga Delta varyantıyla gelecekö endişesi hakim. 140 ülkedeki kurumlarıyla 2 milyardan fazla çocuğa hizmet veren ve 1 milyon 200 bin çocuk hekimini temsil eden Uluslararası Pediatri Kurumu'nun (IPA) Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, çocukların eğitim hayatının sekteye uğramasının sadece fiziken değil pekçok açıdan onlara zarar verdiğini söyleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

ÇOCUKLAR 2,5-3 YIL EĞİTİMDEN UZAK KALAMAZ!

Pandemiden dolayı Türkiye de dahil pekçok ülkede eğitime ara verildiğini ve okulların kapatılmak zorunda kalındığına dikkat çeken Prof. Dr. Hasanoğlu, şunları söyledi 'Halbuki yüz yüze eğitim her çocuğun hakkıdır ve bunun için bizim de uğraşmanız gerekiyor. Ne yapıp edip okulları açabilmemiz lazım. Bunun için de erişkinlerin aşılanması çok büyük önem taşıyor. Erişkin aşılama oranlarımızı bir an önce yüzde 85'e çıkarmamız lazım. Erişkin dediğimiz zaman da sadece öğretmenler değil, mademki okullardan bahsediyoruz, servis şoförleri, okulda çalışanlar ve aileleri ile çocuklarımızın ailelerini aşılamamız lazım. Bu da yetmez, okullarda hijyen şartları ve mesafe kurallarına uygun ortamların oluşturulması gerekiyor. Aksi takdirde yine geçen seneki gibi okulları kapatmak zorunda kalırsak, hakikaten ülke de çocuklarımız da bundan kötü etkilenir. Çocuklarımız zaten 1,5 yıldır okuldan mahrum. Buna 1 yıl daha eklemeye kimsenin hakkı yok. Kovid hala hızlı bir şekilde yayılıyor. Oysa örneğin Hindistan'da toplumun sadece yüzde 10'u aşılandı. Geçen haftalarda İspanya, Portekiz ve Fransa'da, İngiltere ve komşumuz Yunanistan dahil, vaka sayıları arttı. artışlar aşılanmamış kişilerde daha fazla. O yüzden muhakkak erişkin aşılamasını teşvik etmemiz gerekiyor.

AŞIYA ULAŞAMAYAN ÜLKELER OLDUKÇA YENİ VARYANTLAR ÇIKACAK

IPA Dış İlişkiler Koordinatörü Kerem Hasanoğlu ise salgında varyantların en önemli nedeninin aşı tedariki sıkıntısı olduğuna değinerek 'Dünyada şu ana kadar 3 milyar 600 milyon doz aşı yapıldı. Ama bu dozların sadece yüzde 1'i yoksul ülkelere gönderilebildi. Yeni varyantları ortaya çıkıyor, yeni mutasyonları konuşuyoruz. Böyle bir durum varken, bu ülkeler geçen sene bizim yaşadığımız durumu yaşıyorlar, aşıya ulaşamadılar henüz. Bu da virüsün yayılmasını kesme açısından son derece negatif etki yaratıyor. Çünkü bu, tüm dünyada birlikte hareket edilmesi ve önüne geçilmesi gereken bir sorun. Hatta bilmediğimiz başka varyantlar da ortaya çıkabilir. Bu yüzden yetişkinlerde aşılama önemli. Siz yoksul ülkeleri aşılamadığınızda orada yeri varyantlar ortaya çıkıyor dedi.

FRANSA'DA 1 HAFTADA VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 207

Dünyada artık Delta varyantı nedeniyle 4. dalga paniği başladığını belirten Kerem Hasanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü '4. dalga konusu Avrupa'da ciddi bir paniğe yol açtı. Vakalar ciddi anlamda arttı. Örneğin Fransa'da son 2 haftada yüzde 207'lik bir artış var. Bu artış da en çok 20-29 yaş grubunda. Bu yaş aralığındaki nüfusta son 1 hafta içinde vaka sayıları iki kat arttı. İngiltere'ye bakarsak, şu anda gerçekten çok sınırlara dayandılar. (Haziran'a göre) 4 katına ulaştı sayılar. 50 binin üzerine çıktığını görüyoruz. Hatta sabah İngiltere'deki kurumumuzla görüştüm, oradaki serbestleşmelerden endişeliler. Vaka sayısının rahatlıkla 200 binlere çıkabileceğini düşünüyorlar. ABD'de ise son 2 hafta içinde vakalar yüzde 37 oranında arttı. Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi CDC'nin açıklaması var, ABD'de 3 Temmuz'dan bu yana son iki haftalık sürede tespit edilen vakaların yüzde 51'inin Delta varyantı olduğu belirtildi ve artık Delta varyantı hakim denildi.

ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ İÇİN AŞILANIN

Türkiye'de Delta varyantı açısından henüz manzaranın bu durumda olmadığını ancak serbestleşme ve hemen ardından gelen bayram tatiliyle beraber bu endişelerin arttığını söyleyen Hasanoğlu, şu uyarılarda bulunarak sözlerini noktaladı 'Biz henüz bu aşamada olmasak da bayramla beraber, açılmalar ile beraber, insanların iç içe girmesi ile beraber, yeni bir tehlike doğuyor. Yine insanların bir arada olmasıyla vakaların çok hızlı bir şekilde tırmanışa geçebileceğini görüyoruz. Bu durum eğitimi de çok kötü etkileyecek. IPA Türkiye'deki arkadaşlarımız konuyu yakından takip ediyorlar. Çünkü eğitim bakımından en uzun süre kapalı kalan ülkelerden birisi 1,5 yıl ile Türkiye oldu. Almanya bu konuda bir karar aldı örneğin, dedi ki 'Eğitimi her şeyin üstünde tutarım?, başka yerlerdeki kapanmalardan ödün vermedi ama eğitim hayatını devam ettirdi. Türkiye'de bu konuda ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın da Sağlık Bakanlığı'nın da çok ciddi çalışmalar içinde olduğunu biliyorum. Ama yetişkinlerde de aşılama oranlarımızı artırmamız gerekiyor. Siz yetişkinlerde belli bir aşılama oranını yakaladığınızda, çocuklardaki riski de azaltıyorsunuz. O yüzden şu anda aşılanmak ve kurallara uymak, her zamankinden çok daha önemli. En azından çocuklarımızın eğitimi açısından çok daha önemli.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı