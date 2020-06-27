Dünya Dijital Pazarı Bakın Nasıl Şekillenecek! Herkesin büyük bir merakla takip ettiği dünya dijital pazarı ilginç bir değişime uğruyor.

Herkesin büyük bir merakla takip ettiği dünya dijital pazarı ilginç bir değişime uğruyor. Özellikle de koronavirüs süreci nedeniyle insanların dijital pazarlara yönelmesi hızlanmıştı. Bu durum birçok kişinin sektörde dijital reklamlara yönelmesini sağladı.

Dijital alanda yaptığı çalışmalarla bilinen Statista verilerine göre, dijital reklam harcamaları 2020 sonunda 384 milyar dolara seviyelerine kadar gelecek. Sadece 1 yıl sonra pazar hacminin 435 milyar dolar seviyelerine ulaşması planlanıyor. İş dünyası, koronavirüsün olumsuz etkilerini azaltmak için dijital pazarlamaya büyük bir öncelik veriyor.

Dünya dijital pazarı internet kullanmaya yönlendiriyor

Future of Business raporu dikkatli bir şekilde incelendiğinde, Türkiye'deki KOBİ'lerin %71'inin dijital platformlarını daha çok yeni hizmet ve ürünlerini tanıtmak için kullandığı görülüyor. Müşteriler ve tedarikçilerle iletişim kurmak için pazarı kullananlar ise %63'lük bir kesimi oluşturuyor.

İşletmelerin dijital pazar ile ilgili bakış açısı da son derece farklı. Dijital ortamları ürün veya hizmet satışı için kullanan KOBİ'lerin oranı %56, bilgi edinmek isteyenlerin oranı ise %58 civarında. Tüm bunlar küçük ve orta seviye işletmelerin dijital pazara daha fazla yöneldiğini gösteriyor.

Kendisine internette yer bulmak isteyen birçok kuruluş, dijital pazarları mesken tuttu. Buralarda ve sosyal medya platformlarında hem satış artırmak hem de müşteri ve tedarikçilerle iletişim kurmak isteniyor. Sizce dijital pazarın geleceği ne yönde şekillenebilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir