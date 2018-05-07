Dünya Devinden Evhamlı Aileler İçin Dev Hizmet! Otomobillere "Anne Ben Vardım Butonu" Geliyor

Renault, Clio'larda "Anne Ben Vardım" teknolojisini kullanıma soktu.

ANNELERE MÜJDE!

Şirketin açıklamasına göre, Renault'un bu yepyeni teknolojisi, özellikle annelerine değer veren bireyler için son derece kullanışlı. Meraklı annelerin ve unutkan çocukların sorununu çözmek için geliştirilen teknoloji sayesinde, anneler artık çocuklarının iyi olup olmadığını merak etmeyecek.

HENÜZ SINIRLI SAYIDA

Bu teknoloji ile, otomobille gidilecek yere varıldığında, ön konsoldaki "Anne Ben Vardım" butonuna basarak, anneye önceden belirlenen mesaj otomatik olarak gönderilecek. Anne dostu teknoloji şimdilik sadece sınırlı sayıda Renault Clio'da var.

ADI: ANNE BUTONU

Anne Ben Vardım butonu Renault Clio'nun ön konsoluna yerleştiriliyor. "Mum Button" mobil uygulaması indirilip çalıştırılıyor. Anne telefon numarası seçiliyor. Varınca anneye gönderilecek mesaj belirleniyor. Gidilecek yere varıldığında butona basılıyor.