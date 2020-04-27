Dünya devi Airbus'ta 135 bin kişi işsiz kalabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünya devi Airbus'ta 135 bin kişi işsiz kalabilir

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını hayatı felç etmeye devam ediyor.

Dünya devi Airbus'ta 135 bin kişi işsiz kalabilir
27.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:12

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını hayatı felç etmeye devam ediyor. Havacılık sektörünün devi Airbus; 135.000 çalışanını, " 'daha derin iş kesintilerini' de içerebilecek acil önlemler almadıkça korona virüsü salgınından şirket olarak kurtulamayacakları" konusunda uyardı.

Havacılık sektörünün devi Airbus  koronavirüs salgınına yeni düştü. Airbus, 'nakit para azalması' olduğu uyarısında bulunarak, daha fazla işten çıkarmalara ihtiyaç duyabileceği sinyalini verdi. Airbus; 135.000 çalışanını, " 'daha derin iş kesintilerini' de içerebilecek acil önlemler almadıkça korona virüsü salgınından şirket olarak kurtulamayacakları" konusunda uyardı. Şirket CEO'su Guillaume Faury'nin geçtiğimiz Cuma günü; şirket personeline yazdığı bir mektupta, uçak üreticisinin "benzeri görülmemiş bir hızda para kaybetmeye devam ettiğini ve hava ulaşımına olan talebin, Covid-19 salgını sebebiyle durma noktasına gelmesinden dolayı beklemekte olduklarını ve bütün seçenekleri değerlendirdiklerini " söyledi. Dünyanın önde gelen havacılık ve uzay imalatçısı şirketi Airbus, hala devam eden korona virüsü salgını sırasında, yaklaşık 3 bin yerel işçinin maaşlarını ödemeye yardımcı olmak için Fransa'da bir furlough programı da dahil olmak üzere pek çok hükümet yardımından programından yararlanmaya başladı. 

ÇALIŞANLARA MEKTUP GÖNDERİLDİ

Airbus çalışanlarına Genel Müdür (CEO) Guillaume Faury tarafından gönderildiği ileri sürülen mektupta, "benzeri görülmemiş bir hızda nakit kanaması" yazdığı belirtildi. İngiliz basını tarafından yayınlanan haberde, dev şirketin ayakta kalabilmesi için işten çıkarmalar gibi daha ciddi önlemlere ihtiyacı olduğu ifade edildi. Faury daha önce basına yaptığı açıklamada "Birkaç hafta içinde işimizin yaklaşık içte birini kaybettik. ve açıkçası, karışılacağımız en kötü senaryo bile değil" demişti.  


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haber
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haber
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haber
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı Haber
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti Haber
Rusya'daki vaka sayısı, koronavirüsün kaynağı olan Çin'i geçti
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi Haber
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti
Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı
Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
Koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson görevine döndü
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı
Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı
Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı
'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Emrah Hande Yener Haluk Levent
Spor Falcao Arda Turan Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Avrupa Türk Lirası Nur Yerlitaş
Şu an buradasınız: Dünya devi Airbus'ta 135 bin kişi işsiz kalabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 18:30:02. #1.15#
title