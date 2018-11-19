Dünya Devi Açıkladı: Dolar Değer Kaybedecek

Goldman Sachs, doların 2019'da ABD ekonomisindeki yavaşlama ile birlikte değer kaybedebileceği tahmininde bulundu. Aralarında Zach Pandl'ın da bulunduğu Goldman analistleri, bugünkü bilgilendirme notunda, doların 2019 yılında, ABD ekonomisindeki hızlı büyümenin dünyanın kalan kısmındaki ılımlı büyüme hızına yaklaşması ile birlikte düşmesini bekliyorlar.

2019'DA DOLARDA YÖN AŞAĞI DOĞRU

Goldman analistleri, öte yandan, güçlü iç büyüme, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) devam eden faiz artırımları, ABD dışı ekonomik aktivitede zayıflık ve riskli varlıklardaki çıkışı bir süre daha devam edebilecek olması ile birlikte, doların 2018 sonuna doğru ya da 2019'un başlarında biraz daha yükselebileceğinin gözardı edilemeyeceğini de belirtti. Analistlere göre, küresel ekonomik ortama ilişkin bazı değişikliklerle birlikte birkaç olumsuz orta vadeli faktör, 2019'da dolar için yönün yukarıdan ziyade aşağı olduğunu işaret ediyor.

EURONUN DEĞER KAZANMA POTANSİYELİ VAR

Goldman analistleri euronun, İtalya ile AB arasındaki bütçe anlaşmazlığının çözümü veya kontrol altına alınması durumunda değer kazanma potansiyeli olduğunu, İtalya sorunu çözülene kadar risklerin aşağı eğilim gösterdiğini kaydettiler. Analistler, İngiltere'nin AB ortakları ile geçiş anlaşmasında statükoyu koruması halinde, sterlinde kayda değer bir yukarı potansiyel olduğunu düşünüyorlar.

ANALİSTLERE GÖRE YEN YÜKSELECEK

Analistler, yende beklentilerin yukarı yönlü olduğunu ve gelecek yıl kademeli yükseliş beklediklerini belirttiler. Diğer yandan dolar bugün lira karşısında hafif düşüşle 5,3299 seviyesinde işlem görüyor.