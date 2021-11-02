Dev Magellan Teleskopu, dünya dışı varlıkları araştıracak

Uluslararası önde gelen üniversiteler ve bilim kurullarından oluşan bir konsorsiyum sonucunda yapımına yıllar önce başlanan Dev Magellan Teleskopunun (GMT), evrende dünya dışı yaşam formları arayacağı ifade edildi. Şili'deki Las Campanas Gözlemevi'nde yapımı devam eden GMT, ayrıca evrenin genişlemesinden sorumlu gizemli 'karanlık enerjiyi' araştıracak.

Şili'deki Las Campanas Gözlemevi'nde yapımı devam eden Dev Magellan Teleskopu, tamamlandığında toplamda 368 metrekarelik bir alanı kapsayacak. 2029 yılında tamamlanması planlanan teleskopun, Hubble Uzay Teleskopundan 10 kat daha büyük olacağı ifade edildi. Parçalı aynalardan oluşan teleskopta, mevcut en büyük 7 katı monolit aynası yer alacak.

Bilim insanlarının 100 yıl önce Samanyolu'nun evrenin tamamı olduğunu zannettiğini belirten GMT Onursal Başkan Yardımcısı Pat McCarthy, Dev Magellan Teleskopuyla henüz hayal edilemeyen keşifler yapılacağını ifade etti.