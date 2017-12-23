Dünya Derbisinde Kazanan Katalan Ekibi Oldu!



" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/DRvfHmkVQAAIQfW-1.jpg'fit=300%2C217" data-large-file="https://i0.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/DRvfHmkVQAAIQfW-1.jpg'fit=662%2C479"/>İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, konuk olduğu Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını 14'e çıkardı. El Clasico'da orta saha mücadelesi içinde geçen ilk yarıda en tehlikeli pozisyonu, Real Madrid yakaladı. 43. dakikada Marcelo'nun ortasına iyi yükselen Karim Benzema'nın kafa vuruşu, direkten döndü. Başka pozisyon olmayınca, ilk yarı 0-0 eşitlikle sona […] More