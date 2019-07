Dünya Değişim Günü kutlandı

Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ve her yıl 7 Temmuz tarihinde kutlanmaya başlanan Dünya Değişim Günü, yurt genelinde ve yurt dışında 100'e yakın şehirde kutlandı.

ULUDEF'den yapılan açıklamada 2019 yılı kutlamalarının teması "Çevre Bilincinde Değişim" olarak seçilen Dünya Değişim Günü'nün UNESCO Uluslararası Günler listesine alınması için ortak çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bu günün her yıl kutlanarak yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu yılki etkinliklerin ana teması olarak çevre bilincini değiştirmeye, yükseltmeye yönelik farkındalık yaratmayı amaçladık. En az atıkla yaşamak, ülkemizin, dünyamızın deniz ve su kaynaklarını korumak, sahillerimizdeki canlı yaşamına duyarlı olmak, küresel ısınmanın yarattığı olumsuz iklim değişiklikleri, dünyanın akciğerleri olan orman arazilerinin hızla azalması, yeraltı su kaynaklarının kirlenmesi, deniz ve okyanuslardaki ısınma ve kirlenme, yok olan canlı türleri nedeniyle doğanın bozulan dengelerine dikkat çekmek; toprak, su, güneş, hava kaynaklarımıza sahip çıkmak ve ileriki nesillere yaşanacak bir dünya bırakmak amacıyla çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi."

Kutlamalar halka açık yeşil alanlarda, parklarda, doğada ve belediyeler işbirliğinde yapıldı. Pop müzik konserleri, danslar, hediye fidan dağıtımları ve toplu nefes çalışmalarının ardından çevre duyarlılığına ilişkin konuşmalar yapıldı.

Kutlamaların İstanbul'daki merkezi Nişantaşı Sanat Parkı oldu. Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Eskişehir, Denizli, Bursa, Tekirdağ, Gölcük, Çorlu, Samsun, Marmaris, Bodrum gibi yerler dışında Paris, Prag, Londra, Las Vegas, New Jersey, California, Chicago, Tokyo, Meksika, Cordoba, Bosna Hersek, Hindistan, Bulgaristan, İspanya, Rusya, Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya, İsviçre, Kazakistan ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 100 noktada kutlamalar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA