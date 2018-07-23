Dünya Değişim Akademisi 88. Merkezini Ashiya – Japonya'da Açtı!

Değişim bir maceradır, tadı damağınızda kalacak bir macera diyen bilgili, motivasyon dolu ve Dünya Değişim Akademisi Uzmanlığını Türkiye'de alan Değişim Uzmanları, herkesi kendini keşfe ve değişime davet ediyor. Hayallerinizden vazgeçmeyin, dünyanın neresinde olursanız olun değişimi kucaklayındiyerek önemli de bir mesaj veriyorlar: "Toplumsal ve bireysel değişim yasalarını bilen asla değişime direnmez. Bilmeyenler ise direnir ve doğa onları devamlı olarak değişime zorlar.." Ünlü Değişim Nedir Ve Nasıl Gerçekleşir? kitabından

Dünya Değişim Akademisi'nin bütün merkezlerinden yansıyan huzur, güven, bilgelik dolu atmosferi, Ashiya-Japonya'da da bulacaksınız!

Mekanda temel olarak nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma teknikleri, konsantrasyon ve derin gevşeme çalışmaları sunulacak. Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma, Depresyondan Özgürleşme, Kıskançlık Kontrolü, Başarı, Kendini İfade Etme, İlişki Sanatı gibi arayışlarınıza uygun pek çok etkili programdan faydalanma imkanı var.

Değişim için kararlı olanların ilk adresi olacak Dünya Değişim Akademisi,sizi motive eden Uzmanları, zengin pratik ve teorik sunumları ile Ashiya- Japonya'da da değişime kucak açan aydın bir ortam hazırlamış. İçinizdeki değişim ateşini yakabilir, daha aydınlık, mutlu, anlamlı yarınlara adım atabilirsiniz.