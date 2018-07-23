Dünya Değişim Akademisi 86. Merkezini Abd'de Açtı!

Değişim bir maceradır diyen bilgili, motivasyon dolu ve Dünya Değişim Akademisi Uzmanlığını Türkiye'de alan Değişim Uzmanları, herkesi kendini keşfe ve değişime davet ediyor. Hayat değişimden ibarettir, hayallerinizden vazgeçmeyin diyerek önemli de bir mesaj veriyorlar: "Değişime direncin sebeplerinden biri mevcut çıkar ve üstünlükleri kaybetme endişesidir. Birey belirli çıkar ve üstünlüklere sahip olunca değişime direnir çünkü onları kaybetmekten korkar. Kişi değişime izin vermektense, eski çıkarlarıyla kalmayı tercih eder.." Ünlü Değişim Nedir Ve Nasıl Gerçekleşir? kitabından

Dünya Değişim Akademisi'nin bütün merkezlerinden yansıyan huzur, güven, bilgelik dolu atmosferi, ABD'de de bulacaksınız!

Mekanda temel olarak nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma teknikleri, konsantrasyon ve derin gevşeme çalışmaları sunulacak. Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma, Depresyondan Özgürleşme, Kıskançlık Kontrolü, Başarı, Kendini İfade Etme, İlişki Sanatı gibi arayışlarınıza uygun pek çok etkili programdan faydalanma imkanı var.

Değişim için kararlı olanların ilk adresi olacak Dünya Değişim Akademisi,sizi motive eden Uzmanları, zengin pratik ve teorik sunumları ile ABD'de de değişime kucak açan aydın bir ortam hazırlamış. İçinizdeki değişim ateşini yakabilir, daha aydınlık, mutlu, anlamlı yarınlara adım atabilirsiniz.