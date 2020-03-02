Dünya Değişim Akademisi 160. Merkezini Amsterdam'da açtı

02.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:20

Değişim Uzmanları, "Kendini değiştir dünyan değişsin, dünyanı değiştir dünya değişsin" sloganıyla, tüm dünyada olduğu gibi Amsterdam'da da herkesi değişime davet ediyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Dünya Değişim Akademisi Amsterdam'da uygulanacak Değişim Sanatı çalışmalarında temel olarak nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma teknikleri, konsantrasyon ve derin gevşeme çalışmaları sunulacak. Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma, Depresyondan Özgürleşme, Kıskançlık Kontrolü, Başarı, Kendini İfade Etme, İlişki Sanatı gibi arayışlarınıza uygun pek çok etkili programdan faydalanma imkânı var.

Değişim uzmanları, Değişim Programlarını uygulayan kişilerin yaşamlarından stres ve gerilimin belirgin olarak uzaklaştığını, özgüvenlerinin güçlendiğini, daha yapıcı ve çözüm odaklı hale geldiklerini, motivasyonlarının yükseldiğini, yaşama karşı isteksizlik halinin yerini coşku ve mutluluğun aldığını, iletişim yeteneklerinin güçlendiğini ve gerek özel hayatlarında gerekse iş yaşamlarında yaratıcılık ve başarının arttığını ifade ediyorlar.

Değişim uzmanlarından güzel bir mesaj da var: "Sen dünyanın bir parçası olduğun için kendini değiştirince dünyayı da değiştirmiş olursun. Dünya değişiminin anahtarı budur! Herkes kendini değiştirmeye başlasın – dünya değişmeye başlayacaktır." Değişim Nedir ve Nasıl Gerçekleşir? kitabından.

Siz de değişim için kararlıyım diyorsanız, Dünya Değişim Akademisi Amsterdam bilgili ve deneyimli Değişim Uzmanları ile sizleri bekliyor! İçinizdeki değişim ateşini yakabilir, daha mutlu yarınlara adım atabilirsiniz.

DEĞİŞİM UZMANI KİMDİR? NASIL OLUNUR?

Dünya Değişim Akademisi yetkilileri yaptıkları açıklamada şöyle diyor:

"İstisnasız herkes dünyanın değişmesini istiyor. Burada altın anahtar kendini değiştirmektir. Donanımlı değişim uzmanları ile insanlığa en etkili değişim tekniklerini sunuyoruz. Değişim Uzmanları, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda Değişim Sanatı programları ile yol gösteren profesyonellerdir. Bu kapsamda İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) ile ortaklaşa yürüttüğümüz Değişim Uzmanlığı Programı ile birçok değişim uzmanı yetişiyor. Değişim Uzmanlığı Programı önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edecek. Açılacak olan en yakın kurs tarihi ise 23-30 Mart 2020. Yaşamın değişim dinamiğine liderlik eden, yönlendiren ve yöneten Değişim Uzmanları sayesinde bu dünya barış ve sevginin beşiği olacaktır."

Kaynak: Bültenler