Dünya Dans Günü" Kutlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Ağır Master Halk Oyunları ve Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "Dünya Dans Günü" etkinlikleri kapsamında birçok dans grubunun katıldığı gösteri düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'den katılan dans grupları Anadolu'nun yöresel halk oyunlarını sergilerken, Makedonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen dans grupları kendi kültürlerine ait dans gösterisi sundu.

Gecede, Ağır Master Halk Oyunları ve Spor Kulübü, İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM), Bursa Folklor Eğitim Merkezi (BURFEM), Namık Kemal Gençlik ve Spor Kulübü (NAKEM) ile FİRUZE gibi dans toplulukları sahneye çıktı.

Gösterilerin ardından sahneye çıkan dans grubu üyeleri, "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını söyledi.