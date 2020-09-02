Dünya'dan 15 ilginç koronavirüs önlemi! İşte ülke ülke Covid-19 önlemleri | Koronavirüs ikinci dalga öncesi alınan eğlenceli tedbirler! Tüm dünyanın etkilendiği koronavirüs salgınından korunmak için çözüm arayan kişiler farklı yöntemlere başvurmuş. Koronavirüse karşı alınan önlemler, bazı vatandaşlar için yeterli gelmemiş gibi duran onlarca eğlenceli fotoğraf haberimizin içerisinde. İşte ülke ülke koronavirüs önlemleri!

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını, birçok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Dünya genelinde vaka sayısı milyonları aştı.

Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler ilginç ve eğlendirici görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Sosyal mesafe kuralına uymanın, izolasyonun ve kişisel bakımın daha da önemli olduğu bugünlerde tüm dünyadan ilginç haberler ve görüntüler gelmeye devam ediyor.

Koronavirüs için önemli uyarı: Uzun sakallar tehlike oluşturuyor

Bazı uzmanların belirttiğine göre sakal, koronavirüs salgınında risk oluşturan etmenler arasında. Bu sebeple, sakalların da sığacağı maske üretiminin yapılması gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, İsrail'de koronavirüs tedbirleri için Ultra Ortodoks Yahudiler'e özel maske üretildi.

Ev karantinasına alınan fakat eve kabul edilmeyenler için özel sağlık merkezi

Polonya'dan Ukrayna'daki evine dönen bir iş adamının evde 14 günlük zorunlu karantinaya girmesi gerekiyordu ancak eşi eve almadı. Geceyi sokakta geçirmek zorunda kalan adam, çareyi ise polise gitmekte buldu. İş adamı, barınacak yeri olmayan ve karantinada olması gerekenler için oluşturulan sağlık merkezinde kaldı.

İşitme engelliler için düşünülmüş etkileyici maske

ABD'de bir öğrenci tarafından üretilen ağız kısmı şeffaf olan maske işitme engelliler için çok önemli bir tasarımdı. Dudak okuyarak iletişime geçebilen işitme engelliler durumdan epey hoşnut oldu.

ÜLKE ÜLKE COVID-19 ÖNLEMLERİ | KOMİK MASKE GÖRÜNÜMLERİ

Çikolatalara maske- Yunanistan

Yunanistan'da bir çikolata üreticisi, maske takmanın önemine değinmek için, tasarladığı çikolatalara şeker hamurundan maske taktı.

Sokak kısıtlamasında balığını gezdirmek isteyen adam - İspanya

İspanya, koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri oldu. Sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde, evcil hayvanı olan kişilerin dışarı çıkması serbest bırakıldı. Bunu fırsat bilen bir kişi, akvaryumuyla dışarı çıktı. Ekipler tarafından çevrilen adam, evcil hayvanını dolaşmaya çıkardığını belirtti.

Öğrenciler için siperlik - Güney Kore

Okulların yeniden açılması için birçok önlem alan Güney Kore, her öğrenci masası için siperlik tasarladı. Öğrencilerin aldığı önlemler ve yönetimin belirlediği kurallar sayesinde eğitime devam edilmesi amaçlandı.

Soğan maskesi - Rusya

Rusya'da sınırlamalar 31 Mart itibari ile başlamıştı. Hastanelerin acil bölümüne gitmek ve köpekleri eve 100 metre uzaklığa kadar çıkarmanın yanı sıra pek çok önlem alındı. Süper marketlerin kapalı olduğu dönemde bir Rus etkileyici bir maske tasarlamış. Doğal antibiyotik olan soğanın faydalarını göz önünde bulundurduğu düşünülen kişi de böyle bir çözüm bulmuş.

İçecek markasına zıt bir davranış - Meksika

Corona adının pek çok yerde kullanıldığı daha önce de görülmüştü. Corona adlı bir içecek almak için sırada bekleyen maskeli adam, salgından korunmak mı istiyor yoksa salgının kendisi mi olmak istiyor çok belli olmuyor.

Stormtrooper sokaklarda - İngiltere

Star Wars filminde yer alan Stormtrooper karakteri, Manchester sokaklarında görüldü! Köpeğini gezdirirken, virüs kapmak istemeyen kişi dikkat çekici bir fikir bulmuş gibi.



KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA DAHA FAZLA EĞLENCELİ FOTOĞRAF

Maskesi olmayan bir adam, ortopediste kutup ayısı olarak gelmeyi tercih etti.

Sarımsağın koruyucu gücü adına...

Koronavirüs insan olsaydı...

Restorana gelen bu kadın bulabildiği tek koruyucu maskenin bu olduğunu söylemiş.

Norton - Antivirüs amacına hizmet ediyor.

TARZ MASKE GÖRÜNÜMLERİ