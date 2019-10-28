Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'na yaptığı...
- Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'na yaptığı dalışta "Paletsiz Kategori"de 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdı.
28.10.2019 12:04
- Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'na yaptığı dalışta "Paletsiz Kategori"de 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdı.
Kaynak: İHA
VİDEO: Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'na yaptığı...