Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Ercümen: Benim için suyun altı ikinci bir ev
Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kıran, Antarktika Kıtası'nda dalış yapan ilk Türk kadını Şahika Ercümen, Anadolu Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.
01.11.2019 16:57
Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kıran, Antarktika Kıtası'nda dalış yapan ilk Türk kadını Şahika Ercümen, Anadolu Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.
Kaynak: Youtube